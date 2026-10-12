Philippines kỳ vọng Singapore thúc đẩy thực thi Hiệp định Kinh tế số ASEAN

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. bày tỏ kỳ vọng Singapore sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc triển khai Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN (DEFA) khi đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN năm 2027, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, nhân chuyến thăm làm việc Singapore từ ngày 7-11/10, Tổng thống Marcos cho biết DEFA, dự kiến được ASEAN chính thức ký kết vào tháng 11 tới dưới nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Philippines, sẽ tạo nền tảng quan trọng cho việc tăng cường liên kết kinh tế số giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Theo ông Marcos, điều quan trọng là biến DEFA từ một khuôn khổ định hướng thành những hoạt động hợp tác thực chất.

Nhà lãnh đạo Philippines tin tưởng Singapore, với thế mạnh về công nghệ số và AI, sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình triển khai hiệp định sau khi tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. DEFA hướng tới xây dựng các quy tắc chung về thương mại số, luồng dữ liệu xuyên biên giới, thanh toán điện tử và những lĩnh vực khác của nền kinh tế số. Hiệp định được kỳ vọng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường và tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế ASEAN.

Tổng thống Marcos cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong về tầm quan trọng của việc bảo đảm tính liên tục trong triển khai các sáng kiến khu vực, thay vì chỉ giới hạn trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN kéo dài một năm của mỗi quốc gia.

Ông đặc biệt nhấn mạnh AI đang trở thành vấn đề quan trọng mà ASEAN cần giải quyết, từ tận dụng những cơ hội kinh tế đến kiểm soát các rủi ro phát sinh. Đây cũng là thách thức đối với Đông Nam Á trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và chuỗi cung ứng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Theo Tổng thống Philippines, sự phát triển của AI sẽ làm thay đổi thị trường lao động và có thể ảnh hưởng đến nhiều việc làm hiện nay. Vì vậy, chính phủ các nước cần đầu tư đào tạo lại người lao động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để bảo đảm các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế.

Đối với Philippines, quốc gia có lực lượng lao động làm việc ở nước ngoài đông đảo, việc thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động toàn cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông Marcos cho biết chính phủ đang triển khai các chương trình hỗ trợ xã hội nhằm giúp người lao động chuyển đổi nghề nghiệp.

Bên cạnh hợp tác công nghệ, Tổng thống Marcos kỳ vọng Singapore sẽ phát huy vai trò trung tâm tài chính và thương mại khu vực để thúc đẩy trao đổi thương mại nội khối ASEAN. Ông lưu ý thương mại giữa các nước thành viên hiện chỉ chiếm khoảng 24% tổng kim ngạch thương mại của ASEAN, cho thấy dư địa đáng kể để phát triển thị trường chung.

Theo ông, tăng cường liên kết kinh tế nội khối càng trở nên cần thiết khi khu vực phải ứng phó với những bất ổn từ xung đột quốc tế, thay đổi chính sách thương mại của Mỹ và các cú sốc đối với chuỗi cung ứng.

Về quan hệ song phương, Tổng thống Marcos mong muốn mở rộng hợp tác với Singapore trong các lĩnh vực mới như AI, y tế và hạ tầng số. Ông cho biết Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Philippines, sau Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng giới thiệu những cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, trong đó có nới lỏng hạn chế sở hữu nước ngoài trong một số lĩnh vực, kéo dài thời hạn thuê đất, áp dụng ưu đãi thuế và thúc đẩy hợp tác công-tư.

Ông Marcos nhấn mạnh mục tiêu của chính quyền Manila là tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài cam kết đầu tư dài hạn, qua đó xây dựng những quan hệ hợp tác bền vững, có thể tiếp tục phát triển sau khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông kết thúc vào năm 2028./.