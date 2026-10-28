Philippines khởi xướng điều tra tự vệ đối với thịt lợn nhập khẩu

Theo Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Nông nghiệp Philippines (Department of Agriculture - DA), thông qua Văn phòng Các biện pháp phòng vệ thương mại (Trade Remedies Office - TRO). Hàng hóa bị điều tra là thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; một số loại phụ phẩm ăn được và mỡ lợn. Các nhóm mã HS tham khảo gồm 0203, 0206 và 0209; phạm vi sản phẩm cụ thể được xác định theo mã AHTN tại Thông báo của Philippines. Ngày khởi xướng điều tra từ 9/10/2026. Bộ Nông nghiệp Philippines công bố thông tin ngày 15/10/2026; ngày 21/10/2026, Philippines thông báo việc khởi xướng điều tra cho Ủy ban Tự vệ của WTO theo văn bản G/SG/N/6/PHL/25. Giai đoạn điều tra: từ năm 2021 đến hết tháng 8/2026.

Căn cứ và nội dung điều tra: theo Đạo luật số 8800 năm 2000 của Philippines về các biện pháp tự vệ. Bộ Nông nghiệp Philippines cho rằng có bằng chứng ban đầu về khả năng hàng nhập khẩu gia tăng gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành chăn nuôi lợn nội địa. Việc khởi xướng chưa đồng nghĩa với kết luận cuối cùng hoặc quyết định áp dụng biện pháp tự vệ.

Thời hạn điều tra sơ bộ theo công bố của Bộ Nông nghiệp Philippines, dự kiến hoàn thành không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày công bố thông báo. Cùng đó, các bên liên quan được mời gửi ý kiến, chứng cứ và quan điểm bằng văn bản trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố Thông báo. Do thời hạn ngắn và thời điểm công bố có thể ảnh hưởng đến cách tính hạn, doanh nghiệp cần xác nhận trực tiếp với TRO về việc tiếp nhận hồ sơ, kể cả khả năng nộp ý kiến bổ sung.

Các bên được yêu cầu trả lời bản câu hỏi điều tra phải gửi bản trả lời đầy đủ trong thời hạn được cơ quan điều tra ấn định. Chưa có ngày tổ chức điều trần công khai được nêu trong thông báo gửi WTO. Thông tin về thủ tục tham gia, thời hạn và cách thức nộp tài liệu có thể được trao đổi với cơ quan điều tra theo địa chỉ Trade Remedies Office (TRO), Policy Research Service Department of Agriculture, 3rd Floor, Central Office Building Elliptical Road, Diliman, 1100 Quezon City, Metro Manila, Philippines. Điện thoại: +63 (2) 8241-9488 hoặc +63 (2) 8243-2473, máy lẻ 2316. Email: prs.tro@da.gov.ph.

Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, các dấu hiệu đang được xem xét gồm giá bán tại trang trại và thu nhập của người chăn nuôi giảm, thị phần và mức độ tự cung tự cấp suy giảm, tỷ lệ thâm nhập nhập khẩu và lượng tồn kho thương mại tăng. Cơ quan điều tra vẫn phải xem xét mối quan hệ nhân quả giữa nhập khẩu gia tăng và thiệt hại theo quy định.

Để chủ động theo dõi và ứng phó với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất khẩu sản phẩm liên quan sang Philippines thông tin kịp thời về vụ việc đến doanh nghiệp hội viên; rà soát doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn, phụ phẩm và mỡ lợn sang Philippines; hỗ trợ đối chiếu mã HS/AHTN với phạm vi hàng hóa bị điều tra. Ngoài ra, hiệp hội cần tổng hợp khó khăn, vướng mắc của hội viên và phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại để theo dõi diễn biến, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan, cần khẩn trương liên hệ TRO để xác định tư cách bên liên quan, thời hạn và phương thức nộp bình luận, chứng cứ hoặc bản trả lời câu hỏi điều tra. Cùng đó, rà soát số liệu sản xuất, xuất khẩu, mã hàng, lượng hàng và trị giá xuất khẩu sang Philippines giai đoạn 2021 - 8/2026; chuẩn bị tài liệu chứng minh lợi ích và quan điểm của doanh nghiệp khi cần thiết. Đặc biệt, theo dõi các thông báo tiếp theo, hợp tác với cơ quan điều tra trong phạm vi phù hợp, tuân thủ yêu cầu về thời hạn và bảo mật thông tin; chủ động liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại để được hướng dẫn, hỗ trợ.