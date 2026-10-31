Philippines: Khoảng 1.400 người phải sơ tán do núi lửa Mayon phun trào

Tro bụi phun lên từ núi lửa Mayon ở tỉnh Albay, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Những người sơ tán nói trên sinh sống trong bán kính 6 km - vùng nguy hiểm thường trực (PDZ) – quanh núi lửa đã được chuyển đến những khu vực an toàn hơn. Cảnh sát Quốc gia Philippines cấm người dân đi vào vùng PDZ do lo ngại các mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Núi lửa Mayon phun trào vào trưa 30/10 theo giờ địa phương, tạo ra cột khói bụi cao tới 3.000 mét so với miệng núi lửa. Cùng ngày, Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines đã nâng mức cảnh báo rủi ro do núi lửa từ cấp 2 lên cấp 3 (với cấp 5 là mức cao nhất).

Được biết đến với dạng hình nón, Mayon là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Philippines và có những đợt phun trào dữ dội trong lịch sử từng dẫn đến các đợt sơ tán hàng loạt.