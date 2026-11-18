Tổng thống Donald Trump nâng cốc cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., trong bữa tiệc trưa tại dinh tổng thống Malacanang ở Manila, Philippines, ngày 18/11/2026. Ảnh: Pool

Theo báo New York Times, Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. của Philippines cho biết ngày 18/11 ông đã đặt gà rán giao tới cho Tổng thống Donald Trump trong thời gian nhà lãnh đạo Mỹ nghỉ qua đêm tại Manila.

Không phải gà rán từ một nhà hàng bất kỳ, mà là Jollibee – chuỗi đồ ăn nhanh được xem như một biểu tượng quốc gia của Philippines.

“Vì ngài có lịch trình khá bận rộn, tôi nghĩ một chút hương vị Manila sẽ rất phù hợp. Vì vậy, tối qua, tôi đã đề nghị nhân viên đặt Jollibee giao một bữa ăn nhẹ đêm khuya cho ngài và đoàn tùy tùng”, ông Marcos nói trước cuộc gặp với ông Trump.

Chưa rõ ông Trump có thực sự thưởng thức món ăn này hay không, nhưng cử chỉ của ông Marcos không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà dường như còn là cách khéo léo nhắc đến sở thích ăn đồ ăn nhanh vốn nổi tiếng của nhà lãnh đạo Mỹ. Ông Trump tự nhận mình là người sợ vi khuẩn, từng nói ông thích đồ ăn nhanh từ những chuỗi như McDonald’s bởi tốc độ phục vụ, chất lượng đồng đều và vệ sinh.

Tổng thống Trump từng chia sẻ cảnh ông ăn món gà rán Kentucky trên trang Twitter cá nhân.

Hồi tháng 4, ông Trump từng nhận hai túi đồ ăn McDonald’s do DoorDash giao tới Phòng Bầu dục. Sự kiện được Nhà Trắng dàn dựng nhằm quảng bá sáng kiến của chính quyền Trump về việc miễn thuế đối với tiền làm thêm giờ và tiền boa.

“Tôi thích sự sạch sẽ và cho rằng ăn ở những nơi đó có lẽ an toàn hơn so với một địa điểm mà mình không biết thức ăn đến từ đâu. Họ có một tiêu chuẩn nhất định”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với CNN năm 2016. Cuối năm đó, ông đăng ảnh mình thưởng thức một xô gà rán Kentucky Fried Chicken trên máy bay riêng lên mạng xã hội.

Ông Trump thết đãi đồ ăn nhanh cho đội bóng bầu dục của Đại học Clemson trong chuyến thăm Nhà Trắng vào năm 2019. Ảnh: New York Times

Ông Marcos nói với ông Trump hôm 18/11 rằng Jollibee đã vượt KFC về mức độ phổ biến tại Mỹ. Tuy nhiên, nhận định này có phần thiếu thuyết phục. Dù KFC vẫn sở hữu số cửa hàng lớn hơn Jollibee đáng kể tại Mỹ, chuỗi đồ ăn Philippines đã quảng bá món gà rán của mình là ngon nhất nước Mỹ từ ít nhất năm 2022, dựa trên các bảng xếp hạng của giới phê bình ẩm thực và ba lần liên tiếp chiến thắng trong cuộc bình chọn của độc giả USA Today.

Tại quê nhà, Jollibee vượt xa các chuỗi đồ ăn nhanh Mỹ về số lượng cửa hàng và doanh thu. Để cạnh tranh với Jollibee tại Philippines, McDonald’s đã điều chỉnh thực đơn địa phương, bổ sung sốt hamburger ngọt hơn, gà rán ăn kèm cơm và món mì spaghetti ngọt kiểu Philippines.

Jollibee cũng mở rộng hoạt động ra nước ngoài thông qua việc mua lại các thương hiệu thực phẩm tại Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, trong đó có chuỗi hamburger Smashburger có trụ sở tại Colorado và chuỗi dim sum Hong Kong Tim Ho Wan.

Lời giới thiệu Jollibee của ông Marcos xuất hiện trong bối cảnh tập đoàn này đang cân nhắc niêm yết mảng kinh doanh quốc tế trên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong, sau khi từng công bố kế hoạch niêm yết tại Mỹ. Tháng 9, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tony Tan Caktiong cho biết sự thay đổi kế hoạch phản ánh mức độ quen thuộc của các nhà đầu tư châu Á đối với thương hiệu.

Jollibee chưa mở cửa hàng nào tại Washington, nhưng chuỗi này có một số cơ sở ở New York – quê nhà của ông Trump – và Florida, nơi ông thường xuyên lưu trú.