Philippines đưa tên lửa BrahMos vào trực chiến gần Scarborough: Giải mã sức mạnh 'sát thủ' Mach 3

Philippines đang đưa vào vận hành hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh chống hạm BrahMos do Ấn Độ cung cấp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực phòng thủ bờ biển và răn đe trên biển.

Theo các nguồn quốc phòng quốc tế, Trung đoàn Phòng thủ bờ biển thuộc Thủy quân lục chiến Philippines đã đưa ít nhất một khẩu đội tên lửa BrahMos vào hoạt động.

Hệ thống được triển khai tại khu vực miền Tây Luzon, với vị trí có khả năng bao quát các hướng tiếp cận Bãi cạn Scarborough.

Hợp đồng trị giá khoảng 375 triệu USD ký năm 2022 với BrahMos Aerospace của Ấn Độ bao gồm ba khẩu đội hoàn chỉnh, kèm theo trang thiết bị hỗ trợ, huấn luyện và hậu cần.

Lực lượng Thủy quân Lục chiến Philippines lần đầu tiên phô diễn hệ thống tên lửa BrahMos nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập quân chủng. Ảnh chụp màn hình/navalnews.com

Đến năm 2026, ít nhất một khẩu đội đã sẵn sàng chiến đấu, trong khi các khẩu đội còn lại tiếp tục được hoàn thiện.

Trong các cuộc diễn tập phối hợp với lực lượng Mỹ, binh sĩ Philippines đã thực hành quy trình xác định mục tiêu và lập kế hoạch tấn công bằng BrahMos, cho thấy nỗ lực tích hợp hệ thống vào mạng lưới phòng thủ thực tế.

BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh chống hạm được phát triển bởi liên doanh Ấn Độ-Nga. Phiên bản xuất khẩu cung cấp cho Philippines thuộc dòng Block I phóng từ mặt đất, có tốc độ khoảng Mach 2.8 đến Mach 3, tương đương 3 lần tốc độ âm thanh.

Tầm bắn công bố khoảng 290 km, đủ để bao phủ nhiều tuyến hàng hải quan trọng từ bờ biển Philippines.

Tên lửa BrahMos sử dụng cấu trúc hai tầng: tầng đẩy rắn khởi tốc ban đầu và động cơ ramjet duy trì tốc độ siêu thanh trong suốt hành trình.

Khả năng bay thấp kết hợp tốc độ cao giúp rút ngắn thời gian phản ứng của hệ thống phòng thủ đối phương và tăng xác suất xuyên thủng.

Đợt bàn giao tên lửa BrahMos mới nhất cho Philippines. Ảnh: defencesecurityasia.com

Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính (INS) và GPS, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu trên biển.

Về cấu hình triển khai, mỗi khẩu đội BrahMos của Philippines thường gồm hai xe phóng tự hành, mỗi xe mang hai quả đạn trong container, tạo thành bốn quả sẵn sàng phóng trong một loạt.

Xe nạp đạn bổ sung thêm bốn quả, cho phép khẩu đội thực hiện hai loạt tấn công với tổng cộng 8 quả.

Hệ thống đi kèm radar tìm kiếm mặt biển di động và sở chỉ huy, tạo thành tổ hợp cơ động có thể triển khai nhanh, bắn rồi di chuyển để tránh bị phát hiện.

Khả năng cơ động cao trên khung gầm xe tải giúp phân tán lực lượng dọc theo bờ biển dài của Philippines, tăng tính sống sót và khả năng tạo vùng từ chối tiếp cận.

Việc Philippines vận hành tên lửa BrahMos phản ánh chiến lược hiện đại hóa quân đội theo hướng tăng cường năng lực chống tiếp cận và chống xâm nhập khu vực trên biển.

Philippines đưa tên lửa BrahMos vào trực chiến gần Scarborough. Ảnh: defencesecurityasia.com

Tên lửa siêu thanh mang lại lợi thế về tốc độ và khả năng sát thương đối với tàu bề mặt (tàu nổi), buộc các lực lượng hải quân đối phương phải tính toán lại khoảng cách an toàn khi hoạt động gần vùng biển Philippines.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào hệ thống tình báo, giám sát và chỉ huy kiểm soát đồng bộ, cũng như khả năng bảo vệ bản thân các bệ phóng trước đòn tấn công phủ đầu.

Dù vậy, sự hiện diện của tên lửa BrahMos đã tạo thêm một lớp răn đe mới, góp phần thay đổi cán cân quân sự cục bộ tại khu vực tranh chấp.

(Theo navalnews.com, defencesecurityasia.com, defencesecurityasia.com)