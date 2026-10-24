Philippines đình chỉ phi đội SF-260 sau tai nạn khiến 4 phi công thiệt mạng

Ngày 24-10, Không quân Philippines xác nhận 2 máy bay SF-260 gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại căn cứ không quân Fernando, thành phố Lipa, tỉnh Batangas, phía nam thủ đô Manila. Cả hai rơi trong khuôn viên căn cứ, khiến ngoài 4 phi công thiệt mạng.

Đội hình máy bay SF-260 của Không quân Philippines bay biểu diễn hồi năm 2022. Ảnh: AFP

Theo thông tin từ Không quân Philippines, 2 máy bay va chạm trên không vào khoảng 15 giờ 51 phút ngày 23-10 (theo giờ địa phương).

Người phát ngôn lực lượng này, Đại tá Alvin Jay Capinguian, cho biết các đội ứng phó được triển khai ngay để bảo vệ hiện trường và đánh giá tình hình, trong khi cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trong thời gian này, toàn bộ máy bay SF-260 của Không quân Philippines tạm ngừng bay như một biện pháp phòng ngừa. Lực lượng này cũng phối hợp hỗ trợ gia đình các phi công.

Trước đó, tháng 5-2026, 1 máy bay huấn luyện SF-260 rơi tại khu vực miền núi phía bắc Philippines, khiến 2 phi công thiệt mạng.

Năm 2023, 1 chiếc SF-260 TP Marchetti cũng gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện, làm 2 phi công tử vong.