Philippines điều tra thịt lợn nhập khẩu, doanh nghiệp được cảnh báo ứng phó

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) khởi xướng điều tra vụ việc ngày 9-10, công bố ngày 15-10 và thông báo tới Ủy ban Tự vệ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 21-10.

Cơ quan điều tra là DA, thông qua Văn phòng Các biện pháp phòng vệ thương mại (TRO). Hàng hóa bị điều tra gồm thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, một số phụ phẩm ăn được và mỡ lợn. Các nhóm mã HS tham khảo gồm 0203, 0206 và 0209; phạm vi cụ thể được xác định theo mã AHTN trong thông báo của Philippines.

Giai đoạn điều tra kéo dài từ năm 2021 đến hết tháng 8-2026. DA cho biết có bằng chứng ban đầu cho thấy hàng nhập khẩu gia tăng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành chăn nuôi lợn nội địa.

Các dấu hiệu gồm giá bán tại trang trại, thu nhập người chăn nuôi, thị phần và mức độ tự cung tự cấp suy giảm; tỷ lệ thâm nhập hàng nhập khẩu và tồn kho thương mại tăng.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội ngành hàng thông tin tới doanh nghiệp hội viên, rà soát đơn vị xuất khẩu thịt lợn, phụ phẩm và mỡ lợn sang Philippines; hỗ trợ đối chiếu mã HS/AHTN với phạm vi hàng hóa bị điều tra. Các hiệp hội cần tổng hợp khó khăn, vướng mắc và phối hợp với Cục theo dõi vụ việc, bảo vệ lợi ích hội viên.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan, Cục khuyến nghị khẩn trương liên hệ TRO để xác định tư cách bên liên quan, thời hạn và phương thức nộp ý kiến, chứng cứ hoặc bản trả lời câu hỏi.