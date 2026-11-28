Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Manila ngày 4/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

40 năm sau khi quyết định đình chỉ hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân Bataan (BNPP), Philippines đang có những bước đi cụ thể nhằm khởi động lại chương trình phát triển điện hạt nhân, từ tìm kiếm công nghệ, xác định địa điểm xây dựng nhà máy đến hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế huy động vốn đầu tư.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhiều lần khẳng định sự cần thiết của việc phát triển điện hạt nhân nhằm giảm giá điện, vốn thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Trong chuyến thăm Viện Nghiên cứu và An toàn hạt nhân Singapore ngày 10/10, Tổng thống Marcos Jr. bày tỏ tiếc nuối khi Philippines từng đạt được những tiến bộ đáng kể trong chương trình điện hạt nhân trước năm 1986, bao gồm đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhưng sau đó không tiếp tục triển khai.

Những gián đoạn nguồn cung dầu khí qua Eo biển Hormuz do xung đột tại Trung Đông càng thúc đẩy Chính phủ Philippines tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế, giảm nguy cơ bị tác động bởi những biến động trên thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Ngày 20/11, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin cho biết nước này đang nghiên cứu các công nghệ điện hạt nhân của Mỹ, Nga, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó có công nghệ của Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom. Bên cạnh phương án khôi phục Nhà máy điện hạt nhân Bataan, Philippines cũng xem xét các công nghệ mới, đặc biệt là lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), có công suất thấp hơn các lò phản ứng truyền thống và có thể được triển khai từng bước phù hợp với nhu cầu tiêu thụ điện.

Ông Patrick Aquino, Cục trưởng Cục Quản lý sử dụng năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Philippines, cho biết nước này đang chuyển từ giai đoạn thảo luận chính sách sang xây dựng thể chế và chuẩn bị triển khai dự án. Theo lộ trình dự kiến, Chính phủ Philippines sẽ mời thầu dự án điện hạt nhân vào tháng 6/2027, lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu vào tháng 12 cùng năm và đặt mục tiêu phát điện lần đầu vào năm 2038.

Kế hoạch Năng lượng Philippines giai đoạn 2023-2050 đặt mục tiêu phát triển công suất điện hạt nhân ban đầu đạt 1.200MW, tăng lên 4.800MW vào năm 2050, song song với việc mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện Mặt Trời. Chính phủ Philippines cũng đang nghiên cứu khả năng huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân và triển khai các dự án theo hình thức đối tác công-tư (PPP), trong bối cảnh một dự án điện hạt nhân quy mô lớn có thể cần vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, chương trình phát triển điện hạt nhân của Philippines vẫn đối mặt với nhiều thách thức về pháp lý, công nghệ, tài chính và an toàn. Mặc dù Philippines đã ban hành luật thành lập cơ quan quản lý hạt nhân độc lập vào năm 2025, nước này vẫn chưa hoàn tất việc bố trí nhân sự, xây dựng các quy định cấp phép, cơ chế ứng phó sự cố hạt nhân cũng như cơ sở hạ tầng xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ.

Đối với Nhà máy điện hạt nhân Bataan, công trình có công suất 620MW, được khởi công năm 1976 và hoàn thành năm 1984 với công nghệ của tập đoàn Westinghouse (Mỹ), đến nay vẫn chưa từng phát điện thương mại. Các đánh giá do phía Hàn Quốc thực hiện vào năm 2010 và 2017 từng ước tính chi phí khôi phục nhà máy vào khoảng 1 tỷ USD, với thời gian thực hiện 4 năm. Tuy nhiên, những đánh giá này đã được thực hiện từ nhiều năm trước.

Việc khôi phục nhà máy tiếp tục vấp phải sự phản đối của một bộ phận người dân và các nhà hoạt động môi trường do lo ngại về nguy cơ động đất, núi lửa, tình trạng xuống cấp của thiết bị sau nhiều thập kỷ không vận hành và khả năng xử lý chất thải phóng xạ. Ông Aquino khẳng định Chính phủ Philippines chưa quyết định khôi phục Nhà máy điện hạt nhân Bataan. Mọi dự án điện hạt nhân đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành, bảo đảm tính khả thi về kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và khả năng huy động vốn. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, Philippines sẽ xem xét lựa chọn công nghệ hoặc địa điểm khác.

Bộ Năng lượng Philippines đã xác định 7 địa điểm tiềm năng để xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại 5 tỉnh gồm Bataan, Palawan, Masbate, Pangasinan và Camarines Norte. Tuy nhiên, chưa có địa điểm nào được chính thức lựa chọn. Theo Bộ Năng lượng Philippines, các địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân sẽ phải trải qua quá trình khảo sát chuyên sâu về nguy cơ động đất và núi lửa. Việc cấp phép vận hành chỉ được thực hiện sau khi các phương án sơ tán dân cư, hệ thống giám sát phóng xạ, cơ chế ứng phó khẩn cấp và xử lý chất thải hạt nhân được hoàn thiện.