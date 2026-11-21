Theo Thông tấn xã Philippines (PNA), phát biểu với báo giới ngày 20/11 tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) sau Hội nghị Cấp cao APEC, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho biết Philippines và tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đang trao đổi về khả năng phát triển các bãi phóng tên lửa thương mại tại nước này song hai bên chưa đạt được thỏa thuận cụ thể nào.

“Ông ấy (Elon Musk) đang mở rộng hệ thống các bãi phóng tên lửa của SpaceX và Philippines có thể xem xét tham gia vào lĩnh vực này,” Tổng thống Marcos cho biết.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: PNA

Nhà lãnh đạo Philippines khẳng định nước này không đặt mục tiêu thực hiện các sứ mệnh khám phá không gian quy mô lớn mà muốn tham gia thị trường cung cấp dịch vụ phóng tên lửa.

“Chúng tôi không có ý định trở thành một NASA thứ hai. Chúng tôi không đặt mục tiêu đưa con người lên Mặt Trăng hay Sao Hỏa. Điều chúng tôi muốn làm là tham gia vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bãi phóng tên lửa,” nhà lãnh đạo Philippines nói.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr nhận định việc phát triển các bãi phóng tên lửa thương mại không chỉ giúp Philippines thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ vũ trụ quốc tế mà còn tạo ra doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ phóng.

“Đó là lý do chúng tôi đang trao đổi với SpaceX. Chúng tôi hy vọng ông Elon Musk sẽ quan tâm và xúc tiến ý tưởng này,” nhà lãnh đạo Philippines cho biết.

Bên cạnh đó, theo Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, việc phát triển các bãi phóng tại nhiều nơi trên thế giới sẽ mang lại lợi thế cho SpaceX cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp vũ trụ.

“Hoạt động phóng tên lửa không thể chỉ được thực hiện tại một địa điểm duy nhất. Việc sử dụng các bãi phóng tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới mang lại những lợi thế nhất định. Và Philippines lại là một lựa chọn phù hợp,” ông nhận định.

Tên lửa Falcon 9 chuẩn bị được SpaceX phóng từ bang California, Mỹ. Ảnh: SpaceX

Kế hoạch hợp tác tiềm năng với SpaceX được đưa ra trong bối cảnh Philippines đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp vũ trụ và chuẩn bị cho hoạt động phóng tên lửa thử nghiệm tại tỉnh Cagayan, phía bắc đất nước.

Theo thông báo ngày 4/11 của Cơ quan Vũ trụ Philippines (PhilSA), các kỹ sư nước này đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Hàn Quốc về lắp ráp, kiểm tra và vận hành tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.

Dự kiến, tên lửa cùng các thiết bị hỗ trợ sẽ được chuyển từ Hàn Quốc tới Philippines để hoàn tất công đoạn lắp ráp và kiểm tra trước khi phóng thử tại tỉnh Cagayan vào đầu năm 2027.

Trong bài phát biểu Thông điệp Quốc gia ngày 27/7, Tổng thống Marcos cũng từng công bố kế hoạch phóng thử tên lửa tại Cagayan trong năm 2027, coi đây là bước đi nhằm phát triển năng lực phóng tên lửa trong nước và đặt nền móng cho các hoạt động thương mại trong tương lai.

Tùng Dương