Philippines chi 4,3 tỉ USD mua hàng Việt, riêng gạo 1,18 tỉ USD

Philippines chi 4,3 tỉ USD mua hàng Việt trong 8 tháng đầu năm 2026, trong đó gạo đạt 1,18 tỉ USD

Philippines chi 4,3 tỉ USD mua hàng Việt

8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Philippines đạt 6,02 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Philippines 4,3 tỉ USD, tăng 9,5%; chiều nhập khẩu đạt khoảng 1,7 tỉ USD, tăng 6,1%.

Đáng chú ý nhất trong dòng hàng Việt sang Philippines là gạo, với kim ngạch 1,18 tỉ USD. Con số này cho thấy vai trò đặc biệt của mặt hàng lương thực trong quan hệ thương mại giữa hai nước.

Không chỉ có gạo, Philippines còn chi đáng kể cho nhiều nhóm hàng Việt Nam. Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 524 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 283 triệu USD. Điện thoại và linh kiện đạt 259,7 triệu USD, trong khi cà phê đạt khoảng 197 triệu USD.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng đạt khoảng 181,9 triệu USD. Các nhóm hàng dệt may, sắt thép cùng nhiều sản phẩm khác tiếp tục góp phần mở rộng quy mô xuất khẩu.

Ngoài gạo, Philippines còn mua gì từ Việt Nam?

Cơ cấu trên cho thấy thị trường Philippines đang tiếp nhận hàng Việt với danh mục ngày càng đa dạng. Nếu gạo vẫn là điểm sáng lớn nhất, các nhóm hàng công nghiệp đang tạo thêm dư địa cho xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Philippines khoảng 1,7 tỉ USD. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt tới 1,09 tỉ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 300,8 triệu USD; dây điện và dây cáp điện đạt 89,7 triệu USD.

Với tổng kim ngạch thương mại 6,02 tỉ USD, Philippines đang trở thành một thị trường đáng chú ý của hàng Việt. Đáng nói, dòng tiền không chỉ tập trung vào gạo: từ phương tiện vận tải, máy móc đến điện thoại, điện tử và cà phê, nhiều nhóm hàng đang cùng góp phần mở rộng dư địa xuất khẩu sang thị trường này.

MẠNH LÊ