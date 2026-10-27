Philippines cân nhắc mở rộng thỏa thuận thăm viếng quân sự với các nước

PBộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. (Nguồn: Philstar)

Báo Philstar đưa tin, phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 13 và Hội thảo năm 2026 của Hiệp hội các trung tâm huấn luyện hoạt động gìn giữ hòa bình châu Á-Thái Bình Dương, ông Teodoro cho rằng, việc mở rộng các thỏa thuận SOVFA sẽ thúc đẩy nỗ lực bảo đảm an ninh tập thể dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Philippines hiện có các thỏa thuận SOVFA với Pháp, Canada, Australia, Nhật Bản và New Zealand, dựa trên những nguyên tắc chung về luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), khả năng phối hợp tác chiến, an ninh tập thể và răn đe.

Ông Teodoro cho biết, các thỏa thuận này có thể mở đường cho quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với những nước có chung các giá trị nền tảng, qua đó tạo điều kiện tổ chức huấn luyện chung sát thực tế, tăng cường bảo vệ lực lượng và cải thiện việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng chịu ảnh hưởng của xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng kêu gọi quân đội nước này chủ động hợp tác với các đối tác gìn giữ hòa bình trong khu vực, đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác quốc phòng. Theo ông, hoạt động gìn giữ hòa bình là công cụ quan trọng của ngoại giao quân sự, giúp các nước chia sẻ kiến thức, xây dựng quan hệ chuyên môn và thúc đẩy hợp tác.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết của các quy tắc giao chiến rõ ràng, cơ chế chỉ huy và kiểm soát hiệu quả cùng các biện pháp bảo vệ lực lượng phù hợp, nhằm giúp lực lượng gìn giữ hòa bình thực hiện nhiệm vụ được giao, hạn chế rủi ro và duy trì uy tín, hiệu quả của các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, ông Teodoro sẽ chủ trì các cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy đối thoại quốc phòng khu vực và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN với các đối tác đối thoại tại thành phố Lapu-Lapu, tỉnh Cebu.

Những phát biểu trên được đưa ra trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 13 (ADMM+), dự kiến diễn ra ngày 28–29/10 tại thành phố Lapu-Lapu. Philippines hiện là Chủ tịch ASEAN năm 2026.