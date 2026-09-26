Philippines buộc Việt Nam nhìn lại vị thế số một

Việt Nam vẫn thắng Philippines, Đình Bắc vẫn tạo ra khác biệt và ba điểm vẫn thuộc về đội bóng vừa vô địch Đông Nam Á. Nhưng 90 phút tối 26/9 không mang lại cảm giác quen thuộc của những cuộc đối đầu trước đây, khi Việt Nam thường kiểm soát thế trận và thắng với cách biệt tương đối rõ.

Philippines khiến trận đấu khó hơn nhiều. Ngay trong hiệp một, Schneider tung cú sút xa đưa bóng dội xà ngang. Nếu tình huống đó đi thấp hơn một chút, Việt Nam có thể đã phải chơi trong thế bám đuổi, thay vì là đội nắm quyền chủ động về tỷ số.

Bàn thắng của Đình Bắc đến sau một pha phối hợp tốt. Thành Long chọc khe để Minh Hoàng thoát xuống sát đáy biên rồi đưa bóng vào trong cho Đình Bắc dứt điểm. Việt Nam có bàn mở tỷ số, nhưng lợi thế ấy không khiến thế trận trở nên dễ dàng hơn.

Philippines vẫn giữ được cự ly đội hình, tranh chấp quyết liệt và sẵn sàng đưa bóng nhanh lên phía trên. Cuối trận, họ thậm chí đưa được bóng vào lưới Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận. Trong những phút bù giờ, hàng thủ Việt Nam vẫn phải làm việc dưới sức ép và không thể hoàn toàn thả lỏng.

Điều đáng chú ý vì thế không nằm ở chuyện Việt Nam chỉ ghi một bàn. Một chiến thắng 1-0 trong bóng đá giải đấu không có gì đáng chê, nhưng cách trận đấu diễn ra mới là điều cần được nhìn kỹ hơn. Việt Nam không tạo được cảm giác rằng bàn thứ hai chỉ còn là vấn đề thời gian, trong khi Philippines vẫn còn cơ hội cho tới những phút cuối.

Với một đội từng nhiều lần lép vế rõ rệt trước Việt Nam, đó là thay đổi đáng kể.

Philippines không còn là đối thủ của ngày trước

Lịch sử từng cho thấy khoảng cách khá rõ giữa hai đội. Việt Nam thắng Philippines 3-0 năm 1997, 2-0 năm 1999 và tiếp tục thắng 3-0 tại vòng loại Asian Cup 2000. Đến AFF Cup 2002, Việt Nam thắng 4-1, còn tại AFF Cup 2014, tỷ số là 3-1.

Philippines từng tạo ra hai bất ngờ lớn khi thắng Việt Nam 2-0 tại AFF Cup 2010 và 1-0 hai năm sau. Tuy nhiên, trong phần lớn các cuộc đối đầu, Việt Nam vẫn là đội chiếm ưu thế và thường tạo ra cách biệt đủ rõ về thế trận lẫn tỷ số.

Đến AFF Cup 2018, Việt Nam thắng cả hai lượt bán kết với cùng tỷ số 2-1. Tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11/2023, Việt Nam tiếp tục thắng 2-0 ngay trên sân Philippines.

Những trận gần đây lại cho thấy một xu hướng khác. Tháng 6/2024 tại Mỹ Đình, Việt Nam phải rất vất vả mới thắng 3-2. Sáu tháng sau, hai đội hòa 1-1 tại ASEAN Cup 2024. Đến tối 26/9, Việt Nam chỉ thắng 1-0, trong một trận đấu mà Philippines vẫn giữ được hy vọng có điểm cho đến cuối.

Philippines khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn bằng khả năng tranh chấp, giữ cự ly đội hình và những pha chuyển trạng thái nhanh.

Philippines ngày càng khó bị đánh bại hơn, và trận tối 26/9 cho thấy sự thay đổi đó khá rõ. Họ không cần cầm bóng nhiều để gây khó cho Việt Nam. Khả năng tranh chấp, giữ đội hình và chuyển trạng thái giúp Philippines duy trì thế trận đủ cân bằng để khiến đối thủ không thể thoải mái.

Việt Nam vẫn nhỉnh hơn về chất lượng xử lý ở những tình huống quyết định. Pha phối hợp dẫn đến bàn của Đình Bắc là ví dụ rõ nhất, nhưng sự khác biệt ấy không còn lớn đến mức Việt Nam có thể áp đặt trận đấu trong phần lớn thời gian như trước.

FIFA Days làm cuộc chơi khác đi

Một phần nguyên nhân đến từ cách FIFA ASEAN Cup được tổ chức. Giải diễn ra trong FIFA Days, giúp các đội tuyển có điều kiện triệu tập những cầu thủ tốt nhất đang chơi bóng ở nước ngoài. Yếu tố này đặc biệt quan trọng với Philippines, nơi phần lớn sức mạnh của đội tuyển đến từ những cầu thủ thi đấu ngoài khu vực.

Những cái tên như Amani Aguinaldo, Jesper Nyholm, Zico Bailey, Kevin Ray Mendoza hay Bjørn Martin Kristensen có thể góp mặt. Khi lực lượng được bổ sung đầy đủ hơn, Philippines cũng có khả năng duy trì cường độ, tranh chấp và tổ chức phòng ngự tốt hơn so với nhiều giải khu vực trước đây.

Trong nhiều năm, Việt Nam và Thái Lan thường có lợi thế ở các giải Đông Nam Á vì phần lớn tuyển thủ thi đấu trong nước. Việc tập trung lực lượng vì thế ít bị ảnh hưởng, trong khi Philippines thường gặp khó khi nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài không thể trở về.

FIFA ASEAN Cup làm giảm bất lợi đó, và trận tối 26/9 là ví dụ khá rõ. Philippines không còn xuất hiện với một đội hình chắp vá rồi lùi sâu chịu trận. Họ đủ thể lực để tranh chấp, đủ kỷ luật để giữ cấu trúc và cũng đủ tự tin để đẩy đội hình lên ở những thời điểm cần thiết.

Pha sút dội xà ngang của Schneider và sức ép cuối trận cho thấy Việt Nam không thể giải quyết trận đấu chỉ bằng vị thế hay lịch sử đối đầu. Tỷ số 1-0 vì thế không nhất thiết nói rằng Việt Nam yếu đi, mà cho thấy đối thủ đã tiến gần hơn khi có điều kiện sử dụng lực lượng tốt hơn.

Chiến thắng tối thiểu cho thấy Việt Nam vẫn nhỉnh hơn, nhưng khoảng cách với Philippines không còn lớn như nhiều cuộc đối đầu trước.

Điều này cũng làm FIFA ASEAN Cup trở thành phép thử đáng chú ý. Khi các đội bước vào giải với nhân sự gần đầy đủ, khoảng cách thực tế trong khu vực hiện lên rõ hơn và những ưu thế từng tồn tại trong quá khứ không còn dễ duy trì.

Philippines mới là bài kiểm tra đầu tiên, còn Thái Lan sẽ khó hơn. Việt Nam vừa thắng Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết ASEAN Cup 2026, nhưng chức vô địch ấy không mang lại lợi thế nào khi một trận đấu mới bắt đầu.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có chất lượng để giải quyết những trận khó. Đình Bắc một lần nữa chứng minh điều đó, nhưng để duy trì vị thế số một khu vực, Việt Nam cần nhiều hơn những khoảnh khắc cá nhân.

Trước đây, gặp Philippines thường là trận đấu Việt Nam được kỳ vọng thắng tương đối rõ. Tối 26/9, đội bóng của HLV Kim Sang-sik phải giữ lợi thế một bàn cho đến những phút cuối, và diễn biến ấy cho thấy một thực tế khác: ở FIFA Days, khi các đội đều có cơ hội mang tới lực lượng mạnh hơn, không còn nhiều khoảng cách đủ lớn để Việt Nam có thể thắng chỉ bằng ưu thế cũ.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.