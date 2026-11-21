Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Nguồn: Manila Bulletin)

Phát biểu tại cuộc họp báo trước khi trở về Manila, Tổng thống Marcos cho biết ông đã có cuộc trao đổi kéo dài với Ngoại trưởng Vương Nghị trong tiệc chiêu đãi của Hội nghị.

Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh: “Tôi có cảm nhận rất rõ rằng Trung Quốc cũng mong muốn có COC. Và họ cũng đã nói như vậy”.

Theo Tổng thống Marcos, tiến trình đàm phán COC đã đạt được những bước tiến đáng kể, song vẫn cần thêm nỗ lực để hoàn tất văn kiện. Ông khẳng định tất cả các bên, trong đó có các nước ASEAN, đều ủng hộ việc sớm đạt được thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh những tiến triển vừa qua là kết quả nỗ lực chung của các bên.

Trước đó, Tổng thống Marcos tuyên bố đàm phán COC đã hoàn thành khoảng 85-90%. Năm 2023, ASEAN và Trung Quốc nhất trí đẩy nhanh đàm phán, hướng tới hoàn tất văn kiện vào năm 2026. COC nhằm thiết lập các quy tắc quản lý tranh chấp và ngăn ngừa đối đầu tại Biển Đông.

Việc hoàn tất COC là một trong những ưu tiên của Philippines trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN, trong bối cảnh Manila và Bắc Kinh tiếp tục căng thẳng liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ và trên biển.

(theo Inquirer)