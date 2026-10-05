Philippines bắt giữ hàng trăm người trong chiến dịch chống lừa đảo

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Theo Cơ quan Di trú Philippines, lực lượng chức năng phối hợp với quân đội đã đồng loạt đột kích 2 địa điểm tại khu vực phía Nam đảo Mindanao ngày 2-10.

Tại một cơ sở, 113 người bị bắt giữ, trong đó có 111 công dân Trung Quốc và 2 người Campuchia. Ở địa điểm còn lại, 131 người nước ngoài khác bị bắt, gồm công dân Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Myanmar.

Giới chức cho biết đã thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động, máy tính xách tay và thẻ SIM, phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến và cờ bạc bất hợp pháp. Một số đối tượng đang bị điều tra về nghi vấn liên quan đến buôn người, trong khi những người còn lại có thể bị trục xuất theo quy định.

Những năm gần đây, Philippines trở thành điểm nóng của các đường dây lừa đảo công nghệ cao tại châu Á, với nhiều trường hợp nạn nhân bị lừa hoặc ép buộc tham gia các hoạt động như đầu tư tiền mã hóa giả, cá cược trực tuyến và tống tiền qua mạng.

Chính phủ Philippines đã cấm các mô hình cờ bạc trực tuyến từ năm 2024 nhằm hạn chế việc các tổ chức tội phạm lợi dụng làm vỏ bọc cho các hoạt động phi pháp.