Philip Morris International mong muốn đóng góp vào hành trình tăng trưởng và đổi mới sáng tạo của Việt Nam

Philip Morris Việt Nam vừa tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ 2026 với chủ đề "Kỷ nguyên tăng trưởng mới: Đưa quan hệ Đối tác Kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào chiều sâu". Hội nghị do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ (U.S. Chamber of Commerce) đồng tổ chức tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cùng nhiều lãnh đạo cấp cao. Cùng tham dự còn có hơn 250 đại diện cơ quan chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ 2026 quy tụ đại diện cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Tổng hợp

Kết nối hợp tác trong bối cảnh phát triển mới

Thay mặt Philip Morris International (PMI), ông Bryan Ty, Tổng Giám đốc Philip Morris Việt Nam tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên nền tảng hơn 30 năm hợp tác với Tổng Công ty Thuốc lá Vinataba, PMI mong muốn tiếp tục góp phần chuyển đổi và hiện đại hóa ngành thuốc lá thông qua khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trách nhiệm.

"Việt Nam đang hướng tới thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển công nghệ và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp quốc tế có thể đóng góp không chỉ về vốn mà còn về tri thức, năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và kết nối với các mạng lưới sản xuất toàn cầu," ông Bryan Ty chia sẻ.

Đại diện PMI cũng khẳng định việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng cần tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hiện vẫn có khoảng 16 triệu người trưởng thành hút thuốc lá.

Lấy khoa học, công nghệ và thực tiễn làm cơ sở

Để hiện thực hóa mục tiêu giảm thiểu tác động đến sức khỏe cộng đồng, khoa học và công nghệ được tập đoàn xem là chìa khóa then chốt. Xuất phát từ mục tiêu này, PMI đã phát triển các sản phẩm không khói thuốc dựa trên khoa học.

Từ năm 2008 đến nay, PMI đã đầu tư 16 tỷ USD để nghiên cứu, phát triển, kiểm chứng khoa học và thương mại hóa các sản phẩm không khói cải tiến dành cho những người trưởng thành đang hút thuốc lá hoặc sử dụng các sản phẩm chứa nicotine khác.

Ngoài ra, PMI hiện có hơn 1.600 chuyên gia trong lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển (R&D), gồm các chuyên gia khoa học, kỹ sư, kỹ thuật viên và chuyên viên hỗ trợ, cùng chung mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tập đoàn đã công bố 551 nghiên cứu khoa học về các sản phẩm không khói thuốc và các lĩnh vực khoa học liên quan. Riêng trong năm 2025, 77% nguồn lực thương mại và 99,7% ngân sách R&D của tập đoàn được đầu tư tập trung cho danh mục các sản phẩm không khói thuốc.

Các sản phẩm này mang lại lựa chọn thay thế ít tác hại hơn cho người trưởng thành đang hút thuốc, thay vì tiếp tục sử dụng thuốc lá điếu truyền thống.

Theo đó, tại Hoa Kỳ, một số sản phẩm cụ thể của PMI đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA Hoa Kỳ) cấp phép lưu hành sau quá trình thẩm định nghiêm ngặt. Các sản phẩm này hướng tới giảm tác hại cho người hút thuốc, mang lại lợi ích cho toàn bộ dân số nói chung và hỗ trợ các mục tiêu y tế công cộng.

Từ kinh nghiệm thực tiễn tại 109 thị trường, nơi các sản phẩm không khói của PMI hiện diện hợp pháp và tuân thủ các quy định hiện hành, ông Bryan Ty chia sẻ rằng cách tiếp cận dựa trên bằng chứng khoa học đối với giảm tác hại thuốc lá đã và đang được nhiều quốc gia xem xét như một công cụ hỗ trợ các mục tiêu sức khỏe cộng đồng. Theo đó, dữ liệu thực tiễn đang cho thấy cách tiếp cận này đồng thời có thể tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư vào sản xuất công nghệ cao và tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các chuỗi giá trị toàn cầu có giá trị gia tăng cao.

Ông Bryan Ty, Tổng Giám đốc Philip Morris Việt Nam, chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ 2026. Ảnh: Tổng hợp

Kết thúc phần thảo luận, ông Bryan Ty bày tỏ nguyện vọng được Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo mở ra cơ hội đối thoại với lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan liên quan để trao đổi về kinh nghiệm quốc tế, tiến bộ khoa học và các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa ngành thuốc lá tại Việt Nam. PMI đề nghị, dù đang còn những rào cản đối với việc thúc đẩy việc chuyển đổi tại Việt Nam thông qua các sản phẩm không khói, cánh cửa đối thoại dựa trên cơ sở khoa học vẫn được mở đối với thuốc lá làm nóng và túi nicotine, cũng như về một khuôn khổ quản lý dài hạn phù hợp đối với các sản phẩm này.

"Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để trao đổi sâu hơn và trình bày các đề xuất cụ thể, với mong muốn đóng góp vào các mục tiêu phát triển, đổi mới sáng tạo và hội nhập kinh tế của Việt Nam", ông Bryan Ty nhấn mạnh.

Đáp lại đề nghị này, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị PMI gửi đề xuất cụ thể để Chính phủ chỉ đạo Vinataba và các bộ, ngành liên quan xem xét, sớm phản hồi; đồng thời cũng ghi nhận đóng góp ngân sách trước đây của nhà máy PMI tại Cần Thơ.

Được biết, PMI và Vinataba đã có hơn 30 năm hợp tác kể từ năm 1994. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, PMI cũng đã đồng hành cùng Vinataba trong nhiều sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp và ngành thuốc lá. Trên nền tảng hợp tác lâu dài này, PMI tái khẳng định mong muốn cùng Vintaba tiếp tục đóng góp vào quá trình đổi mới sáng tạo ngành thuốc lá tại Việt Nam hướng tới mục tiêu giảm tác hại thông qua khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, cũng như tiềm năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.