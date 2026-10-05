Philip Morris International kỳ vọng cùng Vinataba hướng tới hiện đại hóa ngành thuốc lá

Từ góc độ đó, tại cuộc đối thoại cấp cao giữa lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA 81), Philip Morris International (PMI) bày tỏ mong muốn cùng Vinataba hiện thực hóa định hướng phát triển mà Việt Nam đang theo đuổi.

Theo đó, PMI kỳ vọng sự hợp tác này sẽ là sự đồng hành các bên tham gia nghiên cứu các cơ hội hiện đại hóa ngành thuốc lá thông qua khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm góp phần giảm tác hại cho người hút thuốc trưởng thành, đồng thời hướng tới các mục tiêu kinh tế và xã hội song hành.

Xu hướng tại nhiều quốc gia

Nếu như trước đây câu chuyện của ngành thuốc lá chủ yếu xoay quanh sản xuất và thương mại, thì ngày nay, bài toán lớn hơn đang đặt ra là làm thế nào để thích ứng với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng trên phạm vi toàn cầu.

Những cuộc thảo luận về ngành không còn chỉ xoay quanh sản phẩm thuốc lá truyền thống, mà ngày càng gắn với các nền tảng công nghệ mới như hệ thống làm nóng thuốc lá, công nghệ hóa hơi, nền tảng phân tích dữ liệu, kiểm soát chất lượng và các giải pháp nghiên cứu phát triển phục vụ quá trình chuyển đổi. Sự tham gia vào việc đánh giá, kiểm định khoa học đối với các sản phẩm thuốc lá công nghệ như thuốc lá làm nóng (TLLN), túi ngậm nicotine, thuốc lá điện tử (TLĐT) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA Hoa Kỳ), Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO), chính phủ các nước đều là những minh chứng cho thấy đây không còn là một xu hướng nhất thời, mà là một quá trình chuyển đổi đang diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu.

Vinataba xác định việc ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ mới là chiến lược và bước đi phù hợp trong tình hình mới. (Ảnh: Vinataba.com)

Trong khi đó, theo Chiến lược phát triển đến năm 2035, Vinataba hướng tới sản xuất những sản phẩm giảm thiểu tác hại, hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời là đầu mối hợp tác với các tập đoàn thuốc lá quốc tế nhằm khai thác vốn và công nghệ. Tổng công ty cũng ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ mới và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành.

Tuy nhiên, mục tiêu hiện đại hóa mà Vinataba theo đuổi có thể được thúc đẩy nhanh hơn nếu được kết nối với những đối tác đang sở hữu nền tảng công nghệ, khoa học và kinh nghiệm chuyển đổi toàn cầu. Chia sẻ tại cuộc đối thoại bên lề UNGA, ông Marco Mariotti, Chủ tịch PMI khu vực Nam Á, Đông Dương và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), cho biết: “Thông qua liên doanh với Vinataba, PMI mong muốn đóng góp vào các mục tiêu của Việt Nam về đổi mới sáng tạo, nâng cấp công nghiệp và tăng trưởng kinh tế bền vững, góp phần hiện đại hóa ngành”.

Từ hợp tác đầu tư đến cùng kiến tạo năng lực công nghệ

Điều đáng chú ý trong thông điệp mà PMI đưa ra tại sự kiện bên lề UNGA là hiện đại hóa ngành không được hiểu đơn thuần là đầu tư thêm máy móc hay nâng cao năng suất sản xuất thuốc lá điếu truyền thống. Theo tập đoàn này, hiện đại hóa cần được định hướng theo mục tiêu giảm tác hại, dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Từ góc độ đó, quá trình chuyển đổi ngành có thể đồng thời tạo ra nhiều giá trị.

“Thông qua việc đón đầu xu hướng tiêu dùng toàn cầu không thể đảo ngược này và tiến trình chuyển đổi của ngành, Việt Nam có thể thu hút thành công các dòng vốn đầu tư vào sản xuất công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tạo việc làm kỹ năng cao, đồng thời định vị mình là một trung tâm khu vực trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tất cả các mục trên đều đạt được song hành cùng với việc cải thiện cuộc sống và sức khỏe của 16 triệu người hút thuốc Việt Nam,” ông Mariotti nhấn mạnh.

Cũng theo PMI, quá trình hiện đại hóa ngành thuốc lá trong tương lai sẽ đòi hỏi nhiều hơn năng lực sản xuất truyền thống. Đằng sau các sản phẩm không khói thuốc là cả một hệ sinh thái gồm nghiên cứu khoa học, công nghệ sản xuất tiên tiến, kiểm soát chất lượng, đánh giá độc chất học, quản lý dữ liệu và phát triển sản phẩm trên quy mô toàn cầu. Đây là những lĩnh vực có thể tạo ra tác động lan tỏa đáng kể đối với năng lực công nghiệp của doanh nghiệp nội địa nếu được chuyển giao và phát triển phù hợp.

Trên cơ sở đó, đại diện PMI đề xuất các cơ quan quản lý có thẩm quyền xem xét khách quan các dữ liệu khoa học quốc tế liên quan đến các sản phẩm không khói, đồng thời khẳng định tập đoàn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ trong quá trình rà soát và thẩm định chuyên môn khi có yêu cầu.