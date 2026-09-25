Philip Morris International chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu về đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp nội địa bên lề UNGA

Cuộc đối thoại đã tập trung trao đổi về cách thức đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh có thể góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Marco Mariotti, Chủ tịch Philip Morris International khu vực Nam Á, Đông Dương và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (trái) gặp gỡ tại sự kiện UNGA

Phát biểu tại sự kiện, ông Marco Mariotti, Chủ tịch Philip Morris International (PMI) khu vực Nam Á, Đông Dương và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với khát vọng của Việt Nam về tăng trưởng, thu hút đầu tư chất lượng cao và dẫn đầu về đổi mới sáng tạo. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ bền vững từ những ngày đầu giữa PMI và Việt Nam: “PMI là một trong những công ty Hoa Kỳ đầu tiên hiện diện tại Việt Nam cách đây hơn 30 năm, thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài với Vinataba”, ông Marco Mariotti tự hào chia sẻ.

Ông Marco Mariotti cho rằng những ưu tiên phát triển mà Việt Nam đang theo đuổi, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng là những động lực đã và đang định hình quá trình chuyển đổi của PMI trên toàn cầu.

“Chúng tôi đang chuyển đổi chính mình và cả ngành công nghiệp này, đặt tương lai của chúng tôi vào mục tiêu thay thế thuốc lá điếu truyền thống bằng các sản phẩm không khói thuốc, nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua khoa học và đổi mới sáng tạo”, ông Marco Mariotti nhấn mạnh.

Tại sự kiện, đại diện PMI mong muốn cùng với Vinataba, đóng góp vào quá trình hiện đại hóa ngành thuốc lá tại Việt Nam. Điều này không chỉ là vấn đề nguồn vốn mà theo ông Marco Mariotti đánh giá, “Việt Nam có thể thu hút thành công các dòng vốn đầu tư vào sản xuất công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tạo việc làm kỹ năng cao, đồng thời định vị mình là một trung tâm khu vực trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

“Trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang các sản phẩm không khói thuốc đang diễn ra trên toàn cầu, ngoài các cơ hội kinh tế còn là mục tiêu cải thiện cuộc sống của hàng triệu người trưởng thành đang tiếp tục hút thuốc. Chúng tôi đánh giá cao cách tiếp cận có tầm nhìn và thực tiễn đối với chính sách dựa trên bằng chứng, vốn là một trong những thế mạnh lớn của Việt Nam. Do vậy, chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng xem xét một cách cởi mở các dữ liệu khoa học hiện có trên thế giới. PMI cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam và sẵn sàng hỗ trợ mọi quá trình rà soát, đánh giá khoa học mà các cơ quan có thẩm quyền thấy phù hợp”, ông Marco Mariotti khẳng định.

Đại diện PMI cho biết kinh nghiệm từ Hoa Kỳ cho thấy một khuôn khổ pháp lý dựa trên bằng chứng khoa học có thể đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo có trách nhiệm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo PMI, các sản phẩm không khói thuốc của tập đoàn hiện đã có mặt tại hơn 100 thị trường trên thế giới, trong khi khung pháp lý quản lý nhóm sản phẩm này cũng đã có những bước phát triển đáng kể tại nhiều quốc gia trong những năm gần đây. Theo đó, các sản phẩm này ngày càng được hậu thuẫn bởi hệ sinh thái toàn diện bao hàm từ nghiên cứu khoa học chuyên sâu, đến sản xuất tiên tiến và phân tích dữ liệu.

PMI nhấn mạnh rằng cơ sở khoa học liên quan đến các sản phẩm không khói thuốc, như thuốc lá làm nóng và túi ngậm nicotine, giúp loại bỏ quá trình đốt cháy thuốc lá, đã được xây dựng, công bố và liên tục được các cơ quan quản lý có thẩm quyền trên thế giới thẩm định một cách chặt chẽ. “Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA Hoa Kỳ) đã tiến hành đánh giá khoa học nghiêm ngặt trước khi cấp phép cho sản phẩm không khói thuốc đầu tiên của PMI. Và ngay tại thời điểm này, Trung Quốc cũng đang tiến hành nghiên cứu riêng và xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia, mà chúng tôi cho rằng đó là bước chuẩn bị trước khi đưa các sản phẩm tương tự ra thị trường”, ông Marco Mariotti chia sẻ tại sự kiện.

Theo dữ liệu do PMI công bố, chỉ trong chưa đầy 10 năm kể từ khi được thương mại hóa, thuốc lá nung nóng, một trong các sản phẩm thuộc danh mục không khói của tập đoàn đã vượt mốc 10 tỷ USD doanh thu, trở thành một trong những sản phẩm tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử tập đoàn. Đáng chú ý, tốc độ phát triển của sản phẩm tương đương với Meta và nhanh hơn Amazon hay Tesla khi so sánh theo số năm kể từ khi các doanh nghiệp này được thành lập và đạt cột mốc doanh thu tương tự.

PMI cho biết tập đoàn hiện đã đầu tư hơn 16 tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm không khói thuốc, đồng thời xây dựng năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm hàng đầu trong ngành.

Bên cạnh đó, PMI cũng nhấn mạnh vai trò của phát triển bền vững trong hành trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Theo PMI Value Report 2025, tập đoàn đã đạt trung hòa carbon trong toàn bộ hoạt động trực tiếp trên toàn cầu vào năm 2025, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu, đồng thời giảm 46% lượng phát thải khí nhà kính so với mức năm 2019. Hiện nay, 100% điện năng sử dụng tại các cơ sở sản xuất của PMI đến từ nguồn năng lượng tái tạo và toàn bộ các nhà máy của tập đoàn đã được chứng nhận trung hòa carbon. PMI cũng đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2040, qua đó khẳng định cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững và trách nhiệm môi trường.

Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa nền kinh tế, phát triển công nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư chất lượng cao từ các tập đoàn quốc tế. PMI cho rằng việc kết hợp giữa môi trường đầu tư thuận lợi, chính sách minh bạch và cách tiếp cận dựa trên khoa học sẽ góp phần hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam trong dài hạn.