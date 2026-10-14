Phiêng Pằn huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng

Tuyến đường từ trung tâm xã Phiêng Pằn đi đến các bản.

Giai đoạn 2020-2025, xã Phiêng Pằn tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đã triển khai xây dựng 65 công trình cơ sở hạ tầng, với tổng kinh phí trên 29,4 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện giao thông, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Ông Lò Đức Ngọc, Chủ tịch UBND xã Phiêng Pằn, cho biết: Năm 2026, xã được giao hơn 13,6 tỷ đồng thực hiện các nhiệm vụ đầu tư hạ tầng. Trong đó, dự án chuyển tiếp đường Nà Ớt - Phiêng Pằn, đoạn từ bản Kết Hay đến bản Pá Nó, có tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng; đến ngày 30/9/2026, đã giải ngân hơn 3,6 tỷ đồng. Hiện nay, xã đã đề nghị tỉnh bổ sung trên 5,3 tỷ đồng để tiếp tục thi công, thanh toán các hạng mục còn lại.

Thi công xây dựng tuyến đường giao thông tại xã Phiêng Pằn.

Đối với nguồn vốn đầu tư bổ sung, xã đang rà soát danh mục, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án phân bổ theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm phù hợp với mục tiêu từng nguồn vốn và điều kiện thực tế. Các công trình dự kiến triển khai gồm: Cầu qua suối bản Pó In; đường tỉnh lộ 113 - bản Xà Kìa; đường giao thông bản Pá Ban - Pá Tong - bản Hua Bó (khu Púng); nhà văn hóa các bản Ý Lường, Pó In và các hạng mục phụ trợ. Xã phấn đấu hoàn thành phân bổ chi tiết, giao kế hoạch vốn trong tháng 10/2026 để triển khai lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thi công.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thi công; rà soát khối lượng hoàn thành, thực hiện nghiệm thu, thanh toán theo quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Những công trình giao thông được đầu tư, nâng cấp đã từng bước cải thiện điều kiện đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân vùng biên giới. Tiêu biểu là tuyến đường từ trung tâm xã Phiêng Pằn qua Đồn Biên phòng Phiêng Pằn đến mốc 219, dài hơn 15 km, đi qua các bản: Kết Hay, Hua Bó, Phiêng Khàng, Nà Hiên và bản Đen. Tuyến đường được cải tạo, nâng cấp đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, kết nối giữa các bản.

Anh Hờ A Da, bản Hua Bó, xã Phiêng Pằn, chia sẻ: Trước đây, tuyến đường có nhiều đoạn đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, việc vận chuyển nông sản, hàng hóa mất nhiều thời gian. Từ khi được Nhà nước đầu tư nâng cấp, đường đi thuận lợi hơn, bà con dễ dàng vận chuyển nông sản đi tiêu thụ, học sinh đến trường an toàn hơn trong mùa mưa.

Các tuyến đường tại xã Phiêng Pằn được đổ bê tông kiên cố.

Cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã Phiêng Pằn chú trọng phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, di dời hàng rào, tạo mặt bằng mở rộng đường giao thông. Đến nay, xã đã cứng hóa 5 tuyến đường nội bản, tổng chiều dài 5,1 km và 3 tuyến đường nội đồng, dài 3,3 km, góp phần tạo điều kiện để nhân dân đi lại thuận lợi, vận chuyển nông sản, phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Phát huy kết quả đạt được, xã Phiêng Pằn đặt mục tiêu đến năm 2030 cứng hóa 50 km đường liên bản, đường nội bản; phấn đấu mở rộng đường liên bản đạt chiều rộng từ 7 m trở lên, đường nội bản từ 5 m trở lên. Trong quá trình triển khai, xã ưu tiên những bản thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, mở rộng nền đường; đồng thời lựa chọn các tuyến có nhu cầu sử dụng lớn, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất và các công trình thiết yếu.

Hiện thực hoá các mục tiêu đề ra, xã Phiêng Pằn tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, huy động sự tham gia của nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng; tăng cường giám sát chất lượng, tiến độ thi công và quản lý, duy tu công trình sau đầu tư. Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.