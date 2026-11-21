Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cùng các đại biểu tham dự Ngày hội

Dự ngày hội có Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương; đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo phường Điện Biên Phủ, các sở, ban, ngành cùng đông đảo người dân và du khách

Điểm nhấn của ngày hội là khai trương Chợ phiên Phiêng Lơi. Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và nghề truyền thống tạo nên không gian mang đậm sắc màu văn hóa bản địa.

Tại đây, du khách có dịp thưởng thức sản vật địa phương, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, khám phá đời sống văn hóa cộng đồng và cảnh quan đảo hoa, suối Phiêng Mơ.

Qua đó, chợ phiên không chỉ là nơi giới thiệu, trao đổi sản phẩm mà còn mở thêm không gian để văn hóa địa phương được thể hiện và lan tỏa trong hoạt động du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và các đại biểu tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội

Cùng với khai trương chợ phiên, ngày hội tổ chức các hoạt động kết nối, quảng bá hình ảnh địa phương như ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch, trao giải Cuộc thi ảnh đẹp “Sắc màu Phiêng Mơ” và khánh thành đường Thanh Minh - Phiêng Lơi.

Các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm cộng đồng cũng góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút người dân và du khách tham gia.

Điểm nhấn của ngày hội là khai trương Chợ phiên Phiêng Lơi

Tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân bản Phiêng Lơi trong xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, chỉnh trang hạ tầng, giữ gìn cảnh quan môi trường và quảng bá hình ảnh quê hương.

Đồng thời nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) có ý nghĩa thiết thực trong phát huy sức mạnh cộng đồng, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Ngày hội thu hút người dân, du khách tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa sôi nổi

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để người dân tham gia phát triển kinh tế, du lịch trên tinh thần “cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng lợi, cùng chia sẻ lợi ích”.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn tiếng nói, trang phục, ẩm thực, dân ca, dân vũ, nghề thủ công và những phong tục tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Từ đó, từng bước xây dựng Phiêng Lơi trở thành điểm sáng về du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc riêng và chất lượng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương trao quà, động viên các hộ dân bản Phiêng Lơi tại Ngày hội

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa - Du lịch và Chợ phiên Phiêng Lơi diễn ra từ ngày 20 đến 22.11. Trong ngày 22.11, các hoạt động tiếp tục với Hội thi Văn hóa ẩm thực Phiêng Mơ năm 2026, thi kéo pháo truyền thống và giải đua thuyền kayak trên suối Phiêng Mơ.

Người dân và du khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại ngày hội

Với việc đưa chợ phiên vào hoạt động cùng các không gian trải nghiệm văn hóa, cảnh quan, Phiêng Lơi có thêm điều kiện phát huy giá trị di sản và sản vật địa phương, đa dạng hóa sản phẩm du lịch cộng đồng.

Đây cũng là hướng để người dân trực tiếp tham gia gìn giữ bản sắc, giới thiệu văn hóa quê hương và tạo thêm sinh kế từ những tiềm năng sẵn có.