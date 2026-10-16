Phiêng Cằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính

Xã Phiêng Cằm niêm yết công khai các thủ tục hành chính.

Đồng chí Vàng A Lả, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Phiêng Cằm là xã còn nhiều khó khăn. Toàn xã có 15 bản, 2.883 hộ với 14.834 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Thái, Kinh, Khơ Mú và Mông cùng sinh sống. Nguồn lực đầu tư hạn chế, hạ tầng số chưa đồng bộ, kỹ năng số của một bộ phận người dân còn thấp là những khó khăn trong quá trình chuyển đổi số. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, như rà soát 100% thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm những thủ tục không còn phù hợp; thực hiện quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đồng thời, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên Cổng dịch vụ công, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện.

Trong 9 tháng năm 2026, xã Phiêng Cằm tiếp nhận 1.294 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 1.284 hồ sơ trực tuyến, chiếm 99,3%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,2%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cấp kết quả điện tử đều đạt 100%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã số hóa đạt 80%. Đến nay, 62% người dân trên địa bàn có tài khoản định danh điện tử VNeID.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phiêng Cằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, xã đã kiện toàn 15 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các bản, với gần 170 thành viên; tổ chức 2 hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc. Ông Cầm Hoàng, Trưởng bản, Tổ trưởng Tổ chuyển đổi số cộng đồng bản Nong Tầu, thông tin: Tổ có 11 thành viên, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn bà con sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từ đăng nhập tài khoản, kê khai thông tin đến tra cứu, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ. Đối với những người chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh, các thành viên trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, giúp bà con từng bước làm quen, chủ động thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ và các tổ chuyển đổi số cộng đồng, người dân từng bước thay đổi thói quen trong tiếp cận dịch vụ công. Ông Mùa A Dếnh, bản Phiêng Phụ, phấn khởi: Khi đến làm thủ tục hành chính về đất đai, tôi được cán bộ hướng dẫn sử dụng điện thoại để truy cập dịch vụ công trực tuyến, kê khai thông tin và tìm hiểu quy trình giải quyết hồ sơ. Ban đầu còn lúng túng, nhưng được hướng dẫn cụ thể nên tôi đã hiểu hơn về cách thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, xã Phiêng Cằm chú trọng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các hộ kinh doanh được tập huấn, hướng dẫn kê khai, nộp thuế điện tử; vận động sử dụng mã QR, chuyển khoản ngân hàng trong giao dịch, từng bước hình thành thói quen thanh toán số, giảm sử dụng tiền mặt.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phiêng Cằm hướng dẫn nhân dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số tại Phiêng Cằm còn gặp một số khó khăn. Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin chưa đồng bộ; chất lượng sóng di động tại một số bản chưa ổn định; trang thiết bị phục vụ công việc ở một số vị trí chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, kỹ năng sử dụng công nghệ và thói quen giao dịch điện tử của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số.

Khắc phục những khó khăn trên, xã Phiêng Cằm tiếp tục rà soát, đề xuất đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông, trang thiết bị công nghệ thông tin; duy trì hiệu quả các hệ thống dùng chung, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức và thành viên các tổ chuyển đổi số cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Với những giải pháp thiết thực, chuyển đổi số tại Phiêng Cằm đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.