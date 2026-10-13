Phiên trù bị Đại hội Hội Nhà báo TP.HCM lần thứ I bầu 13 thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031

Nghi thức chào Quốc kỳ

Tham dự đại hội có ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM; bà Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 9 thành viên, gồm ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM; ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM; các Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TP.HCM: ông Phan Đức Hiền, ông Lê Hữu Phước, bà Lý Việt Trung; ông Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM; Lê Minh Tùng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Đại hội thông Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư, quy chế làm việc và nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong khẳng định đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì là Đại hội đầu tiên của Hội Nhà báo TP.HCM sau khi hợp nhất ba Hội Nhà báo TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong

Hội nhà báo TP.HCM sau hợp nhất có 1.692 hội viên, với 25 thành viên Ban Chấp hành, 11 Ủy viên Ban Thường vụ. Nhiệm kỳ mới 2026-2031 Ban Chấp hành có 13 thành viên, trong đó có 6 Ủy viên Ban Thường vụ.

Nhiệm kỳ 2020-2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động, đội ngũ người làm báo Thành phố đã vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thách thức của chuyển đổi số, áp lực cạnh tranh thông tin trên không gian mạng và yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Hội Nhà báo TP.HCM, các cấp hội đã đổi mới hoạt động, tổ chức nhiều chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, chăm lo đời sống hội viên; nâng cao uy tín Giải Báo chí Thành phố, phát huy hiệu quả các giải thưởng, diễn đàn nghề nghiệp và tích cực tham gia hoạt động xã hội; góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo thành phố bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn.

"Đây là một cột mốc mang tính lịch sử, mở ra tầm vóc mới và thời cơ lớn cho sự phát triển của hoạt động báo chí và phong trào Hội Nhà báo Thành phố", nhà báo Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, thiết thực đóng góp để đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí Thành phố và Hội Nhà báo TP.HCM trong giai đoạn mới.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự phụ trách Thông tin Truyền thông GHPGVN TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ được đại hội bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2026 giới thiệu đại hội dự kiến nhân sự, đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 13 thành viên.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên; bầu Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, các Phó Chủ tịch Hội và Trưởng ban Kiểm tra.

Đại hội cũng đã ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, gồm 33 đại biểu chính thức và 1 đại biểu đương nhiên.

34 vị đại biểu Hội Nhà báo TP.HCM sẽ tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII

Đại hội phiên trọng thể sẽ diễn ra vào sáng mai, 14-10; tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến cho các chương trình, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP.HCM lần thứ I:

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP.HCM lần thứ I, diễn ra vào sáng nay, 13-10-2026