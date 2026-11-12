Phiên trả lời chất vấn đã đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm

Trả lời thẳng thắn, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm

Tại phiên họp ngày 12-11 của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã dành cả ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan đã cùng tham gia trả lời, giải trình.

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 12-11. Ảnh: quochoi.vn

Trao đổi với phóng viên, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn trước Quốc hội và cử tri. Khoa học, công nghệ là lĩnh vực rất khó, phức tạp, nhưng Bộ trưởng đã nắm rõ những nội dung quan trọng trong các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

“Điều quan trọng hơn là các đại biểu Quốc hội đã phản ánh được bức tranh thực tiễn của cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Theo tôi, Bộ trưởng đã trả lời đầy đủ và thấu đáo những câu hỏi của các đại biểu.

Tôi đánh giá rất cao nỗ lực của Bộ trưởng, trong một thời gian rất ngắn đã nắm bắt được công việc của mình; chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ và quan trọng hơn là đặt lĩnh vực khoa học, công nghệ trong vai trò đầu tàu của việc tăng trưởng hai con số”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, để tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, yếu tố về năng suất, hiệu quả rất quan trọng. Bởi vậy, việc đưa được khoa học, công nghệ vào cuộc sống sẽ góp phần giúp tăng trưởng bền vững hơn.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng nhìn nhận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trả lời thỏa đáng những câu hỏi của các đại biểu về lĩnh vực tài chính, đầu tư, đầu tư công, giải ngân… Đây cũng là những vấn đề mà cử tri và doanh nghiệp rất quan tâm.

Theo ông, vấn đề còn lại là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cần tăng cường giám sát các cam kết, nội dung trả lời của hai Bộ trưởng để các chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả hơn.

Kỳ vọng các giải pháp sớm phát huy hiệu quả

Cùng chia sẻ góc nhìn về phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn thành phố Đồng Nai) cho rằng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn với kinh nghiệm từng quản lý địa phương đã rất nhanh nhạy, nắm bắt chắc các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực của Bộ.

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, dù 4 nhóm vấn đề rất lớn nhưng Bộ trưởng đã trả lời một cách thấu đáo, không sa đà vào cung cấp thông tin mà đi thẳng vào những giải pháp, đặc biệt là nêu lên được những vấn đề trọng tâm.

Đại biểu Trịnh Xuân An đánh giá rất cao những câu hỏi và những vấn đề mà Bộ trưởng giải trình, đặc biệt như vấn đề về thuế, gồm công tác quản lý thuế, thủ tục, mã số thuế, hoàn thuế... Đây là vấn đề xuất phát từ thực tiễn, người dân, doanh nghiệp rất quan tâm. Theo ông, Bộ trưởng đã giải trình có tính logic và thuyết phục cũng như đặt ra được những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Cũng theo đại biểu Trịnh Xuân An, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời rất trực diện, thẳng thắn, nhận rõ trách nhiệm; từ vấn đề nhỏ đến vấn đề lớn đều được trả lời cụ thể và đều có giải pháp.

Đại biểu Đoàn thành phố Đồng Nai mong muốn các giải pháp của Bộ Tài chính được đặt trong tổng thể của cả nền kinh tế cũng như sự phối hợp của những bộ, ngành khác để có những quyết sách đồng bộ, liên ngành, liên lĩnh vực, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang kỳ họp. Ảnh: PV

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn tỉnh Đồng Tháp) cũng đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Là người chất vấn Bộ trưởng về nợ đọng thuế của các doanh nghiệp hiện nay, đại biểu cho biết, Bộ trưởng đã nắm rất vững vấn đề, trả lời rõ ràng, cụ thể. Các đại biểu cũng rất quan tâm, lắng nghe những nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời cầu thị các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đưa ra những định hướng, giải pháp trong thời gian tới với tinh thần rất quyết tâm để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Điển hình như vấn đề giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng khẳng định sẵn sàng bố trí vốn ngay cho những công trình mang tính cấp bách thiếu vốn, linh hoạt điều chuyển vốn những công trình chậm tiến độ...

Theo đại biểu Trần Anh Tuấn, Bộ Tài chính là cơ quan tham mưu các giải pháp và triển khai đến các địa phương, tới từng dự án quan trọng quốc gia. Do đó, những giải pháp thiết thực, hiệu quả là rất quan trọng. Yêu cầu đặt ra là khâu thực thi ở mỗi địa phương cũng cần được tập trung để các dự án nhanh chóng hoàn thành, đạt tiến độ đề ra. Từ đó, đưa nguồn lực vào nền kinh tế, phát huy hiệu quả cho tăng trưởng.

Các đại biểu cũng cho rằng, hiệu quả của phiên chất vấn và trả lời chất vấn không chỉ được đo bằng chất lượng trả lời tại nghị trường, mà quan trọng hơn là kết quả thực hiện những cam kết đó trong thực tiễn. Việc tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện sẽ góp phần đưa các giải pháp vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn tỉnh Lâm Đồng) đánh giá rất cao phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Theo bà, Thủ tướng đã trả lời rất cụ thể, rõ ràng các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. “Tôi cho rằng, những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian tới là hết sức cần thiết và rất cấp bách. Tôi hy vọng rằng Thủ tướng Chính phủ và các thành viên của Chính phủ sẽ có những kế hoạch hết sức cụ thể, với những mốc lộ trình rõ ràng để thực hiện các mục tiêu”, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nói.