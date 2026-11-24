Phiên họp nằm trong khuôn khổ Năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam với chủ đề "Tầm nhìn chung-Hành động chung".

Các đại biểu đã thảo luận về các nội dung liên quan đến đàm phán nâng cấp CPTPP và triển khai các hoạt động hợp tác; việc triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực thực thi Hiệp định, trong đó bao gồm việc thành lập Bộ phận hỗ trợ CPTPP; rà soát việc triển khai các nghĩa vụ trong giai đoạn chuyển đổi. Các đại biểu cũng dành thời gian để trao đổi về vấn đề gia nhập của các nền kinh tế mới, triển khai Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - Liên minh châu Âu (EU) và CPTPP-ASEAN.

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP 2026, Việt Nam đang điều phối thảo luận để hướng tới các kết quả cụ thể trên cơ sở đồng thuận chung, trình lên các Bộ trưởng CPTPP xem xét thông qua tại Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU và CPTPP-ASEAN cũng như Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 diễn ra vào các ngày 26 và 27-11.

Các đại biểu tham dự phiên toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP ngày 24-11.

Từ tháng 3-2010, Mỹ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam đã đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). TPP được chính thức ký vào tháng 2-2016 và được dự kiến có hiệu lực từ năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 1-2017, Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP khiến TPP không thể đáp ứng điều kiện có hiệu lực như dự kiến ban đầu. Vào tháng 11-2017, 11 nước thành viên TPP ra tuyên bố chung thống nhất đổi tên TPP thành CPTPP. CPTPP được chính thức ký kết vào tháng 3-2018 bởi 11 nước thành viên còn lại của TPP (không bao gồm Mỹ).

Quang cảnh phiên toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP ngày 24-11.

Những năm gần đây, có nhiều quốc gia bày tỏ quan tâm tới việc gia nhập CPTPP. Anh là nền kinh tế đầu tiên ngoài nhóm sáng lập, đồng thời là quốc gia châu Âu đầu tiên tham gia CPTPP khi ký văn kiện gia nhập vào tháng 7-2023. Như vậy, CPTPP hiện có 12 thành viên, gồm: Nhật Bản, Canada, Anh, Australia, Việt Nam, New Zealand, Singapore, Mexico, Peru, Brunei, Chile và Malaysia. Ngoài các nước thành viên, hiện có một số nước đã chính thức nộp đơn xin gia nhập CPTPP như Trung Quốc, Ecuador, Costa Rica, Uruguay. Là một hiệp định thương mại tự do đa phương quan trọng, kết nối 12 quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, CPTPP được đánh giá là một trong những thỏa thuận thương mại tham vọng nhất thế giới, nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng, tự do hóa thương mại và thiết lập các tiêu chuẩn cao cho hoạt động thương mại trong thế kỷ 21.

Với việc đảm nhiệm cương vị Chủ tịch CPTPP 2026, Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đối với tiến trình hợp tác CPTPP, thể hiện vai trò chủ động, tích cực trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa các thành viên CPTPP theo hướng thực chất và hiệu quả.