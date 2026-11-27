Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự Hội thảo Giáo dục 2026 chiều 27/11.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đồng chủ trì Hội thảo.

Dự phiên làm việc toàn thể Hội thảo giáo dục 2026, có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Cùng dự Hội thảo có các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội; đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội.

Hội thảo cũng vinh dự đón tiếp đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Hội thảo Giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức.

Các đại biểu xem video của Ủy ban VHXH tại Hội thảo.

Trong phiên buổi chiều, dự kiến Hội thảo sẽ nghe báo cáo tổng hợp nội dung thảo luận ; báo cáo trung tâm - đề dẫn: Tình hình thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; xem video clip báo cáo của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Tiếp đó, các đại biểu trình bày tham luận chuyên sâu và thảo luận về một số nội dung như: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa; vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống đối với học sinh; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền; vấn đề để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đổi mới đào tạo nguồn nhân lực cho các công nghệ chiến lược; mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp…

Kết thúc phiên buổi chiều, dự kiến Hội thảo sẽ nghe phát biểu chỉ đạo Hội thảo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, phát biểu của đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ và phát biểu kết luận hội thảo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Hội thảo Giáo dục năm 2026 kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Các ý kiến, kiến nghị tại Hội thảo sẽ là nguồn thông tin, luận cứ quan trọng phục vụ Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời kiến nghị đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn lực, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Trình bày báo cáo trung tâm tại phiên toàn thể, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29 của Trung ương, nhất là sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, nhiều cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đã đi vào thực tiễn, tạo được tác động chuyển biến mạnh mẽ và thực chất.

Những kết quả đạt được sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị thể hiện trên các nét lớn: Cơ hội tiếp cận giáo dục tiếp tục được mở rộng, đội ngũ nhà giáo được chăm lo, phát triển; chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục chuyển biến, yêu cầu bảo đảm chất lượng ngày càng cao; giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời ngày càng gắn với nhu cầu phát triển kỹ năng và thị trường lao động; giáo dục đại học chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao; chuyển đổi số tạo nền tảng mới cho quản trị và đổi mới giáo dục.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số điểm nghẽn và vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai. Theo đó, hệ thống chính sách đã được triển khai tương đối hoàn thiện nhưng còn thiếu sự đồng bộ; năng lực tổ chức thực hiện cần tiếp tục được nâng cao; phát triển đội ngũ nhà giáo còn cần quan tâm; điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng số còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; cơ chế tài chính và phân bổ nguồn lực cần tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu quả, công bằng và trọng tâm; gắn kết giữa đào tạo, dự báo và nhu cầu sử dụng nhân lực còn chưa thực sự đồng bộ; quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đặt ra những yêu cầu mới.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng cho biết, Bộ GD&ĐT đề xuất những định hướng đổi mới chính sách tạo đột phá cho giai đoạn tiếp theo 2026-2030:

Thứ nhất, đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả.

Thứ hai, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm và tăng cường dùng chung.

Thứ ba, gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp.

Thứ tư, phát triển giáo dục mở, linh hoạt và học tập suốt đời.

Thứ năm, nâng cao năng lực số, quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hiệu quả chính sách cần được kiểm chứng qua những thay đổi cụ thể: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập; nhà trường bố trí được giáo viên theo nhu cầu; công trình, thiết bị được khai thác hiệu quả; người tốt nghiệp có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu việc làm và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi các kết quả này để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh và đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

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27/11/2026 15:19

Nâng cao năng lực chuyên nghiệp của cả hệ thống quản lý và thực thi giáo dục

Nhất trí cao với báo cáo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tại hội nghị, GS.TS Phạm Hồng Quang, nguyên Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, tập trung trao đổi về việc triển khai Chương trình GDPT 2018 và những chính sách tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.

Sau 6 năm triển khai Chương trình GDPT 2018, ông nhận định nhiều mô hình tích cực đã xuất hiện. Quá trình đổi mới cũng góp phần vun đắp cảm xúc nghề nghiệp, đạo đức, văn hóa và nhân cách nhà giáo - những giá trị đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên AI.

Về chính sách tạo động lực cho nhà giáo, GS.TS Phạm Hồng Quang cho rằng, Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành tương đối đầy đủ các chính sách vĩ mô. Tuy nhiên, khi giáo viên chuyển từ vai trò truyền thụ kiến thức sang hướng dẫn, tổ chức và điều phối hoạt động giáo dục, đòi hỏi năng lực phát triển chương trình, năng lực số và đổi mới sáng tạo, thì chính sách quản lý, quản trị cũng cần thay đổi tương ứng.

Các địa phương cần có chính sách cụ thể để giáo viên đủ điều kiện làm việc chuyên nghiệp tại trường. Bộ GD&ĐT đã có quy định về vấn đề này. Đồng thời, cần xác lập rõ trách nhiệm và giới hạn sử dụng AI trong hoạt động giáo dục, không để công nghệ thay thế vai trò nhân văn của người thầy.

Về quản trị và phân cấp, tự chủ, GS.TS Phạm Hồng Quang đề nghị trọng tâm bồi dưỡng cần chuyển từ giáo viên sang đội ngũ lãnh đạo, quản lý, sau đó mới đến giáo viên. Đây là hướng tiếp cận khác với giai đoạn trước, khi bồi dưỡng chủ yếu tập trung vào đội ngũ giáo viên, nhằm nâng cao năng lực chuyên nghiệp của cả hệ thống quản lý và thực thi giáo dục.

Việc phân cấp cần thực hiện theo tinh thần “6 rõ”, đồng thời có cơ chế kết nối thực chất, phát huy trách nhiệm và huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, gia đình, cộng đồng đối với giáo dục.

Theo ông, giá trị lớn nhất của giáo dục là phát triển con người thành một chỉnh thể, do đó trong lý luận và thực tiễn không thể tách rời phẩm chất với năng lực. Giáo viên cần được đào tạo trở thành những chuyên gia giáo dục có nền tảng về học vấn cơ bản, khoa học giáo dục và công nghệ, đủ khả năng giúp người học giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái giáo dục mở, xanh, số và giàu bản sắc văn hóa.

Về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, GS.TS Phạm Hồng Quang đề cập một số định hướng cần quan tâm trong quá trình đổi mới chương trình.

Về mục tiêu, ông đề nghị giữ vững định hướng phát triển toàn diện con người, chú trọng cảm xúc, nhân tính, giao tiếp, giá trị nhân văn và khát vọng cống hiến.

Về nội dung, chương trình cần tinh gọn, tích hợp, tăng thực hành; chú trọng giáo dục lao động, giáo dục tài chính, giáo dục môi trường và phát triển bền vững. Theo ông, sách giáo khoa cần hướng tới tinh thần “mỏng nhưng chứa đựng những ý tưởng lớn”, có tính mở, đa chiều, khơi gợi tư duy phản biện, gắn với dự án thực tế, tích hợp công nghệ, dữ liệu đa dạng và cá nhân hóa theo trình độ học sinh.

Đối với đội ngũ xây dựng chương trình và sách giáo khoa, ông đề nghị lựa chọn những người am hiểu sâu về khoa học giáo dục, có sự kết nối chặt chẽ với các trường sư phạm và hội tụ phẩm chất của nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà văn hóa.

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa cần hướng tới phát triển năng lực tự học, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và kỷ nguyên AI. Trong đó, cần bảo vệ và phát triển 4 kỹ năng căn cốt của người học là nghe, nói, đọc, viết, đồng thời vun đắp giá trị nhân văn, đạo đức; không để sự tiện lợi của công nghệ làm suy giảm tư duy, tính kiên trì và khả năng sáng tạo của con người.

Hiếu Nguyễn

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27/11/2026 15:17

Trao cơ hội học tập, mở tương lai vùng biên

Ông Nguyễn Văn Đoạt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Đoạt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tham luận về xây dựng và vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Điện Biên. Theo đó, Điện Biên triển khai 15 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại 15 xã biên giới. Đầu năm học 2026 - 2027, 10 trường đã tổ chức dạy học, phục vụ hơn 10.000 học sinh.

Tổng mức đầu tư 15 dự án là 3.893,525 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo. Thành phố Hà Nội hỗ trợ 220 tỷ đồng xây dựng trường tại xã Si Pa Phìn, ngân sách tỉnh bố trí thêm 64,5 tỷ đồng. Đến giữa tháng 11/2026, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách Trung ương đạt 87,95%. Tỉnh phấn đấu hoàn thành 5 trường thuộc giai đoạn 2 trước ngày 7/5/2027, chuẩn bị cho năm học 2027 - 2028.

Quá trình triển khai được thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và kết quả. UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, giao Sở GD&ĐT làm cơ quan thường trực; lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Các lực lượng công an, quân đội tham gia làm chủ đầu tư một số công trình và hỗ trợ thi công. Chính quyền cơ sở, người dân phối hợp giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ.

Cùng với xây dựng cơ sở vật chất, tỉnh chuẩn bị bộ máy quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên, phương án tuyển sinh và kinh phí vận hành.

Việc vận hành trường nội trú đặt ra yêu cầu chăm sóc học sinh toàn diện, không chỉ trong giờ học mà cả buổi tối và ban đêm. Nhà trường tổ chức bữa ăn, quản lý khu nội trú, hướng dẫn học sinh tự phục vụ, bảo đảm vệ sinh, sức khỏe và an toàn. Học sinh nhỏ tuổi, nhất là lớp 1 và lớp 6 mới xa gia đình, cần được quan tâm, hỗ trợ thường xuyên. Các trường cũng tăng cường dạy học hai buổi mỗi ngày, tổ chức hoạt động thực hành, thể thao, kỹ năng sống và hỗ trợ học sinh còn hạn chế tiếng Việt.

Khi tiếp nhận trường, UBND xã, nhà trường và cơ quan chuyên môn phối hợp lập dự toán vận hành, quản lý tài sản, theo dõi bảo trì và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn và theo dõi nhu cầu đội ngũ. Hiệu trưởng tổ chức dạy học, nuôi dưỡng, quản lý học sinh và phối hợp với gia đình, y tế, lực lượng chức năng khi cần. Việc phân công rõ từ đầu giúp duy trì hoạt động ngay cả khi chuyển năm học hoặc có thay đổi nhân sự.

Từ mô hình trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên bước đầu ghi nhận kết quả tích cực: duy trì 100% sĩ số; 89,5% học sinh THCS được xếp loại rèn luyện Tốt, 99,8% đạt kết quả học tập từ mức Đạt trở lên. Tuy nhiên, tỉnh xác định cần tiếp tục đánh giá hiệu quả qua nhiều học kỳ, chú trọng sự tiến bộ của từng học sinh và tỷ lệ tiếp tục học sau lớp 9.

Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục, các trường cần gắn kết với gia đình, bản làng, chú trọng gìn giữ tiếng nói, phong tục và bản sắc văn hóa dân tộc. Tỉnh định hướng kết nối trường nội trú với trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và mạng lưới cựu học sinh, tạo điều kiện để học sinh học tiếp, học nghề và trở về đóng góp cho địa phương.

Một vấn đề được Điện Biên kiến nghị là rà soát định mức nhân lực chăm sóc nội trú, tính đến quy mô học sinh, độ tuổi và yêu cầu trực ngoài giờ, nhất là ca tối, ca đêm. Theo tỉnh, đây là điều kiện cần thiết để bảo đảm chất lượng chăm sóc, an toàn và duy trì hoạt động ổn định của các trường.

Điện Biên sẽ tập trung hoàn thành các dự án còn lại, bảo đảm các trường vận hành an toàn và thực hiện đầy đủ chính sách hiện hành. Tỉnh giao ngành giáo dục phối hợp với các xã và nhà trường theo dõi sự tiến bộ của học sinh, tỷ lệ học tiếp, học nghề và từng bước cập nhật thông tin về việc làm, đóng góp của cựu học sinh. Mục tiêu của tỉnh là để mỗi học sinh vùng biên được đến trường, học tốt, có điều kiện học tiếp và tự tin bước vào đời với tri thức và bản sắc của mình.

Đăng Chung

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27/11/2026 15:16

Tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu thị trường lao động

Bà Nguyễn Thị Quyên - Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ. Ảnh: Đình Tuệ.

Chia sẻ về thị trường lao động Việt Nam và yêu cầu gắn kết đào tạo, phát triển kỹ năng nghề với nhu cầu sử dụng lao động, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Quyên cho biết, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên hiện ước đạt 54,1 triệu người, trong đó khoảng 53 triệu người có việc làm. Lao động có việc làm ở khu vực nông thôn khoảng 32,1 triệu người, khu vực thành thị khoảng 20,8 triệu người.

Tuy nhiên, cơ hội việc làm giữa các địa bàn còn khác biệt, đặt ra yêu cầu nâng cao giá trị việc làm tại chỗ ở nông thôn, đồng thời tạo điều kiện để người lao động chuyển dịch sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ.

Đáng chú ý, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt 30,4%. Trong quý III/2026, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi là 9,07%. Thực trạng này cho thấy cần tăng cường hướng nghiệp từ sớm, giúp người học tiếp cận môi trường làm việc ngay trong quá trình đào tạo và hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Quyên, thị trường lao động hiện đặt ra ba vấn đề lớn: thiếu hụt lao động có kỹ năng ở nhiều ngành kinh tế; còn tình trạng lệch pha giữa đào tạo và yêu cầu công việc; cơ cấu lao động theo trình độ chưa cân đối, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân lực ở các vị trí từ kỹ sư, kỹ thuật viên đến công nhân trong dây chuyền sản xuất.

Từ thực tế đó, cần điều chỉnh cơ cấu đào tạo theo nhu cầu của người sử dụng lao động ở từng ngành, nghề và địa phương; đồng thời đa dạng hóa hình thức đào tạo để người lao động có thể bổ sung, cập nhật kỹ năng trong suốt quá trình làm việc.

Bà Nguyễn Thị Quyên cho biết, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 30/8/2026 về thực hiện Kết luận số 62 của Ban Bí thư và Quyết định số 1538/QĐ-TTg về triển khai kế hoạch thực hiện Thông báo số 123 của Văn phòng Trung ương Đảng. Các văn bản đặt ra nhiệm vụ về dự báo thị trường lao động, đổi mới mô hình đào tạo, phát triển kỹ năng nghề và nâng cao hiệu quả sau đào tạo.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ nhấn mạnh ba yêu cầu: tăng cường dự báo, chia sẻ thông tin thị trường lao động; phát huy vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo, nhất là đào tạo theo đơn đặt hàng; tăng cường trao đổi thông tin về việc làm sau đào tạo. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương trong phân tích thị trường lao động, gắn nhu cầu đào tạo với cơ hội việc làm.

Đình Tuệ

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27/11/2026 15:01

Yêu cầu đổi mới tư duy quản lý tài chính giáo dục

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đề xuất bốn định hướng cải cách tài chính giáo dục và đào tạo, tập trung hoàn thiện cơ chế phân bổ ngân sách, sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục, đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao trách nhiệm giải trình. Mục tiêu là sử dụng hiệu quả nguồn lực, đầu tư có trọng tâm và gắn tài chính với chất lượng đào tạo.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT tham mưu hoàn thiện các nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai những chủ trương đã ban hành về giáo dục và giáo dục đại học trong giai đoạn mới. Việc xác định rõ nhiệm vụ là cơ sở để phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Cùng với đó, cần sớm hoàn thiện việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp theo hướng giảm đầu mối, hình thành các cơ sở tinh hoa, trọng điểm và đa ngành.

Việc phân bổ ngân sách cần hướng tới chất lượng, hiệu quả, gắn với đặt hàng theo kết quả đầu ra theo tinh thần Nghị định 334/2026 của Chính phủ. Đặc biệt, cần sớm ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, làm căn cứ tính đúng, tính đủ giá dịch vụ đào tạo, xác định học phí và thực hiện đặt hàng theo chuẩn đầu ra.

Một định hướng quan trọng khác là đa dạng hóa nguồn thu, giảm dần sự phụ thuộc của các trường vào học phí và ngân sách nhà nước. Các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hình thành doanh nghiệp trong trường đại học; khai thác cơ sở vật chất theo đề án cho thuê tài sản công và tham gia các đề tài nghiên cứu theo nhu cầu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần mở rộng hợp tác quốc tế, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và huy động nguồn lực từ cựu sinh viên. Đây là những hướng đi giúp tăng nguồn lực đầu tư, đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và gắn kết giữa nhà trường với thị trường lao động.

Về nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch và tăng trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục. Theo tinh thần Nghị định 334/2026, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải giải trình trước cơ quan quản lý, người học và xã hội về hiệu quả sử dụng ngân sách, hoạt động đặt hàng cũng như tính pháp lý của các nguồn lực huy động.

Cơ quan quản lý cần tăng cường đánh giá kết quả đầu ra; các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh kiểm tra, giám sát. Về phía nhà trường, cần hoàn thiện quy chế tài chính, quản trị, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và bảo đảm chất lượng.

Đáng chú ý, Thứ trưởng đề xuất phân nhóm cơ sở giáo dục đại học theo sứ mệnh để có chính sách đầu tư phù hợp, gồm ba nhóm: đại học tinh hoa; đại học trọng điểm phục vụ vùng, ngành; đại học đào tạo đáp ứng nhu cầu chung của thị trường lao động.

Trên cơ sở phân nhóm, chính sách hỗ trợ cần gắn với tiêu chí định hướng, mức hỗ trợ và thời hạn cụ thể. Những cơ sở không đạt cam kết cần chấm dứt hỗ trợ, đồng thời bảo đảm cạnh tranh lành mạnh giữa cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập.

Các định hướng trên đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý tài chính giáo dục, chuyển từ phân bổ nguồn lực theo đầu vào sang chú trọng chất lượng và hiệu quả đầu ra. Qua đó, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục phát huy quyền tự chủ, nâng cao trách nhiệm giải trình và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Đăng Chung

report

27/11/2026 14:58

Rà soát Chương trình GD phổ thông cần hướng tới trải nghiệm thực tế của học sinh

GS Lê Anh Vinh chia sẻ tại Hội thảo Giáo dục 2026 chiều 27/11. Ảnh: Đình Tuệ.

Trình bày tham luận về rà soát Chương trình GDPT 2018 và triển khai sách giáo khoa, GS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, việc rà soát không chỉ dừng ở cấu trúc, nội dung chương trình hay thiết kế sách giáo khoa mà cần đánh giá học sinh có thực sự hình thành những phẩm chất, năng lực đã đề ra thông qua trải nghiệm học tập tại nhà trường hay không.

Theo GS Lê Anh Vinh, Chương trình GDPT 2018 đã chuyển từ tiếp cận truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học, với 5 phẩm chất, 3 nhóm năng lực chung và các năng lực đặc thù. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy cần tiếp tục làm rõ cách thức hiện thực hóa các mục tiêu này.

Các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm cần trở thành giá trị cốt lõi, văn hóa và chuẩn mực ứng xử trong toàn bộ đời sống nhà trường, được thể hiện qua môi trường giáo dục và sự nêu gương của người lớn.

Đối với phát triển năng lực, học sinh cần được tạo cơ hội thực hành thực chất. Năng lực tự chủ, tự học đòi hỏi thời gian và quyền lựa chọn; năng lực giao tiếp, hợp tác cần được phát triển qua các dự án có mục tiêu chung, phân công trách nhiệm rõ ràng; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cần môi trường khuyến khích thử nghiệm, chấp nhận sai sót và làm lại.

Điều này đòi hỏi nhà trường có đủ thời gian, không gian và quyền chủ động tổ chức thực hiện chương trình. Đồng thời, cần rà soát tính liên kết giữa hệ thống năng lực và mạch nội dung dạy học ở một số môn học.

Về dạy học hai buổi/ngày, GS Lê Anh Vinh cho rằng cần phân biệt việc tổ chức học tập cả ngày với đơn thuần tăng thời lượng dạy học. Đây là cơ hội thiết kế lại hoạt động giáo dục theo hướng toàn diện, dành thời gian cho học sinh tự học, nghiên cứu, giáo dục thể chất, trải nghiệm, hướng nghiệp và phát triển sở trường; đồng thời tinh giản những nội dung chưa thực sự cần thiết.

Đối với sách giáo khoa, các bộ sách đã có đổi mới về hình thức, tăng hoạt động khám phá, thực hành và kết nối với đời sống. Tuy nhiên, cần đánh giá khách quan cả thiết kế sách giáo khoa và khả năng tổ chức thực hiện tại nhà trường. Việc rà soát cũng ghi nhận những đổi mới trong lựa chọn ngữ liệu văn hóa, lịch sử, văn học theo hướng tăng tính chủ động khám phá của học sinh.

Từ những phân tích trên, GS Lê Anh Vinh đề xuất 5 kiến nghị: Xác lập rõ hơn hệ giá trị và mục tiêu giáo dục trong đời sống nhà trường; thiết kế chương trình phù hợp với bối cảnh trí tuệ nhân tạo, xác định tri thức cốt lõi và giảm tải nội dung kỹ thuật; tổ chức lại thời gian, không gian học tập, nhất là trong dạy học hai buổi/ngày; bảo đảm đồng bộ các điều kiện thực hiện chương trình; xây dựng cơ chế quốc gia theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

Đình Tuệ