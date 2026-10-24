Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026: Tái định hình đô thị và phát triển kinh tế

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu đề dẫn phiên toàn thể diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Tham dự phiên toàn thể diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng cùng đại diện lãnh đạo bộ, ngành, địa phương.

Về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Kiểm soát chặt việc điều chỉnh quy hoạch

Phát biểu đề dẫn, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Trong tiến trình đó, phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu xuyên suốt, tất yếu mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược và còn là điều kiện căn bản để nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và chất lượng phát triển quốc gia.

Các địa phương, đặc biệt là các đô thị, giữ vai trò trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy liên kết vùng, như tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định.

Theo Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, thực tiễn cho thấy, mở rộng không gian phát triển chỉ thực sự tạo ra động lực mới khi đi liền với đổi mới thể chế, nâng cao chất lượng quy hoạch, huy động, khơi thông, phân bổ hiệu quả nguồn lực, phát huy tính chủ động của địa phương và tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư.

Vì vậy, quy hoạch chiến lược địa phương không thể chỉ dừng ở việc bố trí, tổ chức không gian hay xác định danh mục dự án, mà phải trở thành công cụ kiến tạo mô hình phát triển, tổ chức lại các nguồn lực và định hình năng lực cạnh tranh dài hạn của mỗi địa phương trong tổng thể quốc gia.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn (bên phải) và đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Định hướng phiên toàn thể và hai bàn tròn đối thoại chính sách cấp cao, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh 4 nhận thức về quy hoạch chiến lược địa phương và gợi mở 5 nhóm vấn đề trọng tâm để diễn đàn quan tâm, tập trung thảo luận.

Theo đó, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm quy hoạch khả thi và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp là vấn đề có ý nghĩa quyết định.

Quy hoạch chỉ phát huy giá trị khi xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, lộ trình, cơ chế phối hợp và kết quả đầu ra; đồng thời có hệ thống giám sát đủ mạnh để kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập trong quá trình thực hiện.

“Trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cần thiết lập các nguyên tắc và tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, công khai dữ liệu, kiểm soát chặt việc điều chỉnh quy hoạch, ngăn ngừa lợi ích nhóm và bảo đảm trách nhiệm giải trình.

Đối với cấp xã, cần có hướng dẫn nghiệp vụ rõ ràng, cơ chế hỗ trợ chuyên môn, công cụ số và phương thức phối hợp liên ngành phù hợp với năng lực thực tế”, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương yêu cầu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu chào mừng. Ảnh: VINH ANH

Theo Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, trong giai đoạn phát triển mới, chất lượng quy hoạch không thể chỉ được đánh giá bằng tầm nhìn hay mức độ hoàn thiện, mà phải đồng bộ bởi một thể chế đầy đủ, minh bạch cùng với năng lực thực thi hiệu quả.

Đồng thời phải được đo bằng khả năng huy động và phân bổ nguồn lực, tạo dựng động lực tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo tồn các giá trị lâu dài và tăng cường sức chống chịu.

Đổi mới tư duy quy hoạch chiến lược địa phương

Phát biểu chào mừng diễn đàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh ý nghĩa và tính cấp thiết của đổi mới tư duy quy hoạch chiến lược địa phương trước những yêu cầu phát triển hiện nay.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có địa bàn rộng lớn, đa dạng, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế bổ sung cho nhau, mở ra cơ hội tổ chức lại các hoạt động kinh tế, hình thành những cực tăng trưởng và tăng cường liên kết vùng.

Đồng thời, quy mô và đặc điểm của thành phố mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quy hoạch, kết nối hạ tầng, phân bổ nguồn lực, gìn giữ các giá trị văn hóa, thiên nhiên và bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các khu vực.

Ngày 21/10/2026, Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác lập cơ sở pháp lý và những định hướng chiến lược quan trọng cho việc tổ chức không gian, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các đại biểu, chuyên gia tham gia bàn tròn đối thoại chính sách cấp cao. Ảnh: VINH ANH

Đồng thời, đặt ra yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các định hướng thành cơ chế, chính sách, chương trình, dự án; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức thực hiện, bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Chính từ những yêu cầu đó, thành phố Đà Nẵng càng nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc được đăng cai, phối hợp tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026.

Đây là cơ hội quý báu để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố trực tiếp trao đổi, tiếp cận sâu hơn những chủ trương, định hướng chiến lược của Trung ương, các luận cứ khoa học và kinh nghiệm trong nước, quốc tế về quy hoạch, quản trị và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng mong muốn chia sẻ những vấn đề từ thực tiễn địa phương, cùng các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và chuyên gia trao đổi, tìm kiếm những cách tiếp cận, giải pháp phù hợp để thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Đà Nẵng có không gian đô thị, sông, biển, đảo và núi giàu tiềm năng. Ảnh: KIM LIÊN

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng tin tưởng diễn đàn sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách và thực tiễn quản trị, tạo thêm cơ sở để các địa phương nâng cao chất lượng quy hoạch và năng lực tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.