Phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm được trực tuyến tại 3 điểm cầu

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu

Theo đó, phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, trong đó điểm cầu trung tâm tại Phòng xử chính trụ sở TAND TP. Hà Nội (có 51 bị cáo), điểm cầu Hội trường TAND TP. Hà Nội (nơi các bị hại và người liên quan dự) và điểm cầu thành phần tại Hội trường Trại tạm giam số 01 của Công an TP. Hà Nội (có 137 bị cáo).

Trong số 188 bị cáo, có 3 bị cáo: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174 - BLHS và “Rửa tiền”, theo quy định tại Điều 324 - BLHS.

Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, trú tại phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”, theo quy định tại Điều 200 - BLHS.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo: Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu đều bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ của Phó Đức Nam) bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, theo quy định tại Điều 323 - BLHS.

177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, có 25 bị cáo đang tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam.

Mở Công ty “ma” để nhằm “qua mặt” cơ quan chức năng

Theo cáo trạng truy tố, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) từ năm 2017. Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, rồi chỉ đạo nhân viên “dụ dỗ” khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Tiếp theo, Nam chỉ đạo nhân viên mở các Công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam bị cơ quan tố tụng xác định đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng trong số này để mua 32 bất động sản, mua vàng, đô la Mỹ, đô la Singapore. Hành vi này của Nam bị xác định đã cấu thành tội “Rửa tiền”.

Trong vụ án này, bị cáo đóng vai trò tiếp tay đắc lực cho Phó Đức Nam là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, Forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua thu thập tài liệu điều tra, cơ quan chức năng kết luận Lê Khắc Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, tài sản chiếm đoạt là gần 340 tỷ đồng.

Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có và nhằm đầu tư, tích lũy tài sản, Lê Khắc Ngọ đã sử dụng gần 200 tỷ đồng để mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Hành vi này của bị cáo Lê Khắc Ngọ bị xác định là đã phạm tội “Rửa tiền”.

Sau bị cáo Ngọ là 2 bị cáo: Đinh Thị Dung, Nguyễn Đức Tuyến được Nam và Ngọ giao nhiệm vụ là Quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của các văn phòng. Hai bị cáo này bị xác định đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực…

Tính đến thời điểm hiện tại có tổng số 202 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Trong đó, bị cáo Phó Đức Nam có nhiều luật sư bào chữa nhất (7 luật sư). Bị cáo Lê Khắc Ngọ có 3 luật sư bào chữa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình có 2 luật sư bào chữa… Bị cáo nhất không mời luật sư bào chữa là bị cáo Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, trú tại Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ, Hà Nội). Trong vụ án này, bị cáo Tâm bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Được biết, để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử lần này, HĐXX đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.