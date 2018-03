Phiên tòa xét xử Lê Duy Phong sẽ diễn ra trước ngày 30/4

Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái hiện đang thụ lý vụ án 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' mà bị can là Lê Duy Phong - nguyên Trưởng ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra công khai trước ngày 30/4 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái.

Ông Lê Thái Hưng, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái cho biết: Vụ án này liên quan đến 42 người, trong đó có 26 phóng viên, nhà báo được triệu tập. Hồ sơ vụ án có rất nhiều nội dung với gần 1.300 bút lục kèm theo, tài liệu liên quan… Hội đồng xét xử sẽ gồm 1 thẩm phán và 2 hội thẩm.

Trước đó, ngày 26/6/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Yên Bái (Yên Bái) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Duy Phong (32 tuổi, quê quán Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, thường trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Quyết định trên do Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phê chuẩn.

Theo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái, hồi 12h45 phút ngày 22/6/2017, tại tổ 66, phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái bắt quả tang phóng viên Lê Duy Phong, Trưởng ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang nhận 50 triệu đồng của một doanh nghiệp.

Qua đấu tranh khai thác, Lê Duy Phong khai nhận đã lợi dụng cương vị nhà báo đe dọa, yêu cầu các bị hại nộp tiền nếu không sẽ đưa các thông tin bất lợi lên báo chí nhắm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.../.

