Phiên tòa giả định về tội gây rối trật tự công cộng tại xã Nam Phước

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chương trình diễn ra tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Phước, với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên địa phương và học sinh Trường THPT Sào Nam.

Phiên tòa giả định tái hiện quá trình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Nội dung được xây dựng theo trình tự tố tụng hình sự, với các vai diễn thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, thư ký tòa án, luật sư bào chữa, bị cáo và lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp.

Thông qua tình huống xét xử, chương trình tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự công cộng; cảnh báo hậu quả pháp lý của hành vi tụ tập gây rối, đánh nhau, sử dụng hung khí gây mất an ninh, trật tự.

Đồng thời, giúp học sinh hiểu rõ hơn về quy trình xét xử, chức năng của các cơ quan tiến hành tố tụng và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chấp hành pháp luật.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên địa phương và học sinh Trường THPT Sào Nam tham dự phiên tòa giả định. Ảnh: QUỐC TUẤN

Bên cạnh phiên tòa giả định, chương trình tổ chức tuyên truyền hai chuyên đề “Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng” và “Vị trí, chức năng, vai trò của viện kiểm sát quân sự trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Hoạt động góp phần đổi mới hình thức giáo dục pháp luật trong học đường, hướng đến xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu niên đối với cộng đồng.