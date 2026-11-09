Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Ngày 9/11, tại Trường THCS Trưng Vương (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Chi đoàn Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng, Ban Thanh niên Công an thành phố, Đoàn phường Hải Châu và Đoàn Trường THCS Trưng Vương tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tham gia.

Phiên tòa giả định được tái hiện với đầy đủ các thành phần tham gia tố tụng, giúp học sinh tiếp cận trực quan với quy trình xét xử một vụ án hình sự.

Tham dự chương trình có đồng chí Phùng Anh Dũng, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng; Thượng tá Hoàng Phan Nông Hòa, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng; Thượng tá Trần Văn Lai, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an thành phố; đồng chí Phạm Minh Hoàng, Bí thư Chi đoàn Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng; Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng ban Thanh niên Công an TP. Đà Nẵng cùng đại diện các đơn vị phối hợp.

Phó Chánh tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng ông Phùng Anh Dũng (áo trắng) cùng các đại biểu tham dự chương trình phiên tòa giả định tại Trường THCS Trưng Vương.

Phiên tòa giả định được xây dựng từ tình huống một vụ án cố ý gây thương tích, xuất phát từ mâu thuẫn giữa các học sinh trên mạng xã hội. Từ một hình ảnh bị chỉnh sửa, đăng tải với nội dung xúc phạm bạn học, mâu thuẫn ngày càng leo thang, dẫn đến hành vi sử dụng mũ bảo hiểm gây thương tích cho người khác.

Các thành viên Hội đồng xét xử trong phiên tòa giả định được tổ chức theo tinh thần của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Trên cơ sở tình huống này, phiên tòa được tổ chức theo trình tự xét xử một vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”, với sự tham gia của các vai diễn như Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo, bị hại và những người tham gia tố tụng khác.

Đại diện các đơn vị phối hợp, cán bộ, chiến sĩ Công an, giáo viên và học sinh Trường THCS Trưng Vương chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Đáng chú ý, phiên tòa được mô phỏng theo tinh thần của Luật Tư pháp người chưa thành niên, chú trọng thủ tục thân thiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, đồng thời đề cao mục tiêu giáo dục, giúp người vi phạm nhận thức sai lầm và có cơ hội sửa chữa.

Thông qua việc trực tiếp theo dõi diễn biến phiên tòa, học sinh được tiếp cận trực quan với trình tự giải quyết một vụ án hình sự, hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi bạo lực cũng như trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Qua đó, các em có thể nhận diện ranh giới giữa mâu thuẫn trong giao tiếp thông thường với hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng.

Học sinh tham gia trao đổi, trả lời câu hỏi của cán bộ Công an về các tình huống liên quan đến bạo lực học đường.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, đồng chí Phùng Anh Dũng, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng cho rằng, phiên tòa giả định có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giáo dục ý thức trách nhiệm cho học sinh. Việc tái hiện một vụ án cố ý gây thương tích xuất phát từ bạo lực học đường giúp các em nhận diện hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, từ đó biết cách ứng xử, kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn đúng pháp luật.

Theo đồng chí Phùng Anh Dũng, việc tổ chức phiên tòa theo tinh thần của Luật Tư pháp người chưa thành niên còn thể hiện tính nhân văn, lấy giáo dục, phòng ngừa và hỗ trợ người chưa thành niên sửa chữa sai lầm làm trọng tâm. Đây cũng là cách làm thiết thực nhằm đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với người dân bằng những hoạt động trực quan, sinh động và có tính tương tác.

Học sinh mạnh dạn nêu ý kiến, chia sẻ cách ứng xử trước những tình huống có nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường.

Bên cạnh phiên tòa giả định, chương trình còn tổ chức trao đổi, tuyên truyền kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực học đường thông qua thông điệp “3 KHÔNG - 3 CÓ”.

Trong đó, “3 KHÔNG” gồm: Không chế giễu, xúc phạm hoặc ghép ảnh làm tổn thương người khác; không nhờ người giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực; không đứng xem, cổ vũ, quay phim hoặc chia sẻ các clip bạo lực.

“3 CÓ” là: Chủ động báo cho người lớn, thầy cô khi phát hiện vụ việc; gọi số 113 hoặc 111 khi cần trợ giúp; biết nhận lỗi, xin lỗi khi có hành vi sai và sẵn sàng tha thứ, cùng nhau xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Cán bộ Công an tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận diện và phòng ngừa bạo lực học đường.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Trưng Vương đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình, đồng thời ghi nhận sự phối hợp trách nhiệm giữa các đơn vị trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh. Nhà trường mong muốn tiếp tục phối hợp tổ chức thêm nhiều hoạt động tương tự, góp phần trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng sống cho các em.

Thông qua hình thức phiên tòa giả định, những tình huống pháp lý được chuyển tải gần gũi, dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa ứng xử tôn trọng pháp luật trong học đường. Qua đó, thông điệp phòng, chống bạo lực học đường được lan tỏa, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.