Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Học sinh Trường THPT Cao Lộc tham gia chương trình

Theo đó, Ban tổ chức chương trình đã tổ chức phiên tòa giả định tái hiện phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” đối với các bị cáo Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Mạnh Quân là học sinh Trường THPT Hòa An, xã Quảng Lăng, tỉnh Việt Thanh.

Toàn cảnh phiên toà giả định

Theo cáo trạng tại phiên tòa giả định, khoảng 21 giờ ngày 4/7/2026 tại đường Hùng Vương thuộc phường Hòa An, tỉnh Việt Thanh, Nguyễn Văn Trường điều khiển xe mô tô không gắn biển số chở Nguyễn Mạnh Quân di chuyển theo hướng phường Hòa An - xã Quảng Lăng với tốc độ cao, lạng lách giữa đường, rú ga, nhấn còi thách thức lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Nguyễn Văn Trường đã 3 lần điều khiển xe đi qua khu vực chốt của lực lượng CSGT, khi có xe đặc chủng đuổi theo thì bỏ chạy trên trục đường chính của phường Hòa An gây mất trật tự, nguy hiểm cho người, phương tiện khác tham gia giao thông. Nguyễn Mạnh Quân dùng điện thoại di động phát trực tiếp lên mạng xã hội. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Mạnh Quân đang ngồi ở quán vỉa hè thì lực lượng CSGT đến kiểm tra và đưa về trụ sở Công an phường Hòa An để làm việc.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Mạnh Quân phạm tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Nguyễn Văn Trường bị phạt 7 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Mạnh Quân bị phạt 7 tháng cải tạo không giam giữ.

Tại phiên tòa giả định, Hội đồng xét xử tập trung phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm của bị cáo trong việc giữ gìn TTATGT và hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội… Quá trình xét xử tuân thủ đầy đủ thành phần và trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo trình bày lại sự việc phạm tội tại phiên toà giả định

Tại chương trình, các em học sinh còn được giao lưu trả lời các câu hỏi liên quan đến phiên tòa và được nghe tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT đường bộ.

Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến phiên toà giả định

Qua việc tổ chức phiên tòa giả định nhằm giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, tiếp cận những quy định của pháp luật một cách trực quan, sinh động. Từ đó, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong giới trẻ, từng bước xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.