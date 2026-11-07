Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho 600 học sinh Trường THPT Hòa Vang

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: DIỄM HƯƠNG - TRƯỜNG SƠN

Phiên tòa giả định tái hiện quá trình xét xử vụ án liên quan đến tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 và Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Nội dung được xây dựng từ một vụ án hình sự có thật xảy ra trên địa bàn phường Cẩm Lệ, đã được đưa ra xét xử và bản án có hiệu lực pháp luật.

Thông qua các phần xét hỏi, tranh luận và tuyên án, học sinh được tìm hiểu về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy và những hậu quả pháp lý có thể xảy ra.

Sau phiên tòa, học sinh giao lưu, trả lời các câu hỏi về kiến thức pháp luật và nội dung vụ án. Chương trình còn lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.