Phiên tòa giả định tuyên truyền chống khai thác IUU

Quang cảnh phiên tòa giả định - Ảnh: N.M

Đại biểu tham dự phiên tòa giả định - Ảnh: N.M

Thông qua hình thức tổ chức phiên tòa giả định, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU được tái hiện trực quan, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, tính chất, mức độ nghiêm trọng cũng như những hậu quả pháp lý đối với các hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng giải đáp các câu hỏi của ngư dân - Ảnh: N.M

Ngư dân tham gia phiên tòa giả định - Ảnh: N.M

Tại phiên tòa giả định, Ban Tổ chức đã tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan; giao lưu, trao đổi, tọa đàm và tư vấn pháp luật “Hỏi-đáp cùng ngư dân”; tổ chức ký cam kết chống khai thác IUU.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng nhiều phần quà cho ngư dân - Ảnh: N.M

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong chấp hành các quy định về khai thác thủy sản. Qua đó, vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tháo gỡ hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, chung tay cùng các cấp, ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng nhiều phần quà cho ngư dân.