Phiên tòa giả định tuyên truyền chống khai thác IUU
Chiều 6/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tòa án nhân dân Khu vực 3 và phường Bắc Gianh tổ chức “Phiên tòa giả định” liên quan đến hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thông qua hình thức tổ chức phiên tòa giả định, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU được tái hiện trực quan, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, tính chất, mức độ nghiêm trọng cũng như những hậu quả pháp lý đối với các hành vi vi phạm.
Tại phiên tòa giả định, Ban Tổ chức đã tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan; giao lưu, trao đổi, tọa đàm và tư vấn pháp luật “Hỏi-đáp cùng ngư dân”; tổ chức ký cam kết chống khai thác IUU.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong chấp hành các quy định về khai thác thủy sản. Qua đó, vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tháo gỡ hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, chung tay cùng các cấp, ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng nhiều phần quà cho ngư dân.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phap-luat/202611/phien-toa-gia-dinh-tuyen-truyen-chong-khai-thac-iuu-04944ae/