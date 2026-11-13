Phiên tòa giả định từ vụ án ma túy có thật cảnh tỉnh học sinh

Hình ảnh tại phiên tòa giả định.

Mới đây, Chi đoàn VKSND khu vực 3, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Chi đoàn TAND khu vực 3, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng và Chi đoàn Công an xã Phú Sơn Lâm Hà tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Lâm Hà.

Phiên tòa giả định xét xử vụ án về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 3, TAND khu vực 3, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Phú Sơn Lâm Hà, Ban Chấp hành Đoàn xã Phú Sơn Lâm Hà, Ban Giám hiệu, giáo viên cùng toàn thể học sinh nhà trường.

Điểm đáng chú ý, nội dung phiên tòa được xây dựng từ một vụ án có thật đã được xét xử trên địa bàn tỉnh. Vụ án bắt đầu từ một tin nhắn rủ rê, sau đó một nhóm bạn tụ tập để cùng sử dụng ma túy đá. Trong nhóm có người mang ma túy đến, người chuẩn bị dụng cụ, người châm lửa hộ trước khi cả nhóm bị bắt quả tang.

Qua việc tái hiện vụ án theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, học sinh được trực tiếp theo dõi vai trò của Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Luật sư cũng như diễn biến của một phiên tòa hình sự.

Từ đó, các em hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi liên quan đến ma túy, đặc biệt là những rủi ro có thể bắt đầu từ sự tò mò, lời rủ rê hoặc hành vi tưởng chừng chỉ là “giúp bạn” nhưng thực tế có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Bên cạnh phiên tòa giả định, đoàn viên các đơn vị còn tuyên truyền về tác hại của ma túy, những thủ đoạn ngụy trang ma túy hiện nay, quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và quy tắc “3 KHÔNG”: không thử, không tiếp tay, không im lặng.

Để nội dung pháp luật dễ tiếp cận hơn, học sinh còn được tham gia các trò chơi “Đúng hay Sai?”, “Thẩm phán nhí” và phần giao lưu “Lời từ chối hay nhất”.

Thông qua các tình huống gần gũi, chương trình giúp học sinh không chỉ nhận biết hành vi vi phạm mà còn rèn kỹ năng từ chối, tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng hoặc tham gia vào các hành vi liên quan đến ma túy.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức trao 20 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Với cách tuyên truyền trực quan, kết hợp giữa phiên tòa giả định, hỏi - đáp và trò chơi pháp luật, chương trình đã tạo không khí sôi nổi, gần gũi, thu hút sự tham gia của học sinh. Qua đó, góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy, đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.