"Phiên tòa giả định" - Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh

Ngày 2/11, Thành đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” năm 2026 tại Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 1.

Phiên tòa giả định được sân khấu hóa giúp học sinh dễ hình dung, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tại chương trình, học sinh được trực tiếp theo dõi phiên tòa giả định xét xử vụ án với tội danh “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa được sân khấu hóa với đầy đủ các thành phần gồm: Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan, tái hiện trình tự tranh tụng, xét hỏi, luận tội và tuyên án.

Thông qua tình huống giả định, chương trình tập trung làm rõ tính chất nguy hiểm, hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phân tích những tác động có thể ảnh hưởng đến tương lai của người trẻ. Hình thức sân khấu hóa giúp các quy định pháp luật trở nên gần gũi, trực quan, dễ tiếp cận hơn với học sinh.

Phần giao lưu hỏi - đáp các kiến thức pháp luật thông qua tình huống thực tế.

Bên cạnh phiên tòa giả định, đoàn viên, học sinh được tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện; phòng, chống xâm hại trẻ em theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội và các chế tài xử lý liên quan.

Chương trình cũng tổ chức giao lưu hỏi - đáp với học sinh thông qua các tình huống pháp luật thực tế, giúp các em chủ động vận dụng kiến thức để nhận diện hành vi đúng, sai và cách ứng xử phù hợp.

Đoàn viên, thanh niên hào hứng tham gia phần hỏi - đáp pháp luật.

Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), góp phần đa dạng hóa nội dung, phương thức giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên. Qua đó, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, tôn trọng người khác, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.