Phiên tòa giả định: Mười năm VMoot kết nối giảng đường với thực tiễn

Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc cuộc thi VMoot giai đoạn 2017-2026. (Ảnh: ULAW)

Năm 2026, cuộc thi phiên tòa giả định cấp quốc gia do Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ULAW) khởi xướng và tổ chức chính thức bước vào mùa thứ 10.

Sau một thập kỷ phát triển, VMoot không chỉ khẳng định vị thế là sân chơi tranh tụng giả định tiếng Việt quy mô và uy tín nhất cả nước, mà còn là minh chứng đậm nét cho tầm nhìn chiến lược của ULAW trong việc nâng cao chất lượng đào tạo pháp luật, rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường đại học và thực tiễn hành nghề.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, VMoot khởi nguồn từ trăn trở làm thế nào để sinh viên được tiếp cận thực tiễn hành nghề ngay từ giảng đường, trong một môi trường tranh tụng bằng tiếng Việt gắn với đời sống pháp lý Việt Nam.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: ULAW)

Qua mỗi mùa thi, những điều luật không còn dừng lại trên trang sách mà phải được đặt vào tình huống cụ thể, mỗi lập luận đều có thể bị thử thách bởi chứng cứ bất lợi và những câu hỏi khó từ Hội đồng trọng tài, giúp sinh viên hiểu sâu hơn về pháp luật cũng như trách nhiệm của người vận dụng pháp luật.

Theo Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, điều cốt lõi người học cần mang theo khi bước vào nghề là “lập luận phải có căn cứ và sự tự tin phải đi cùng thái độ trung thực”, bởi phía sau mỗi hồ sơ pháp lý là quyền lợi, công việc, thậm chí cuộc đời của một con người.

Bước sang chặng đường mới, nhà trường kỳ vọng VMoot tiếp tục đưa vào những vấn đề pháp lý sát thực tiễn, kể cả những vấn đề mới mà giới hành nghề đang tìm lời giải. Đồng thời, lan tỏa phương pháp học luật thông qua nghiên cứu và giải quyết tình huống đến ngày càng nhiều sinh viên.

Trước lễ kỷ niệm, Vòng chung kết VMoot 2026 đã diễn ra giữa 2 đội D.N.D đến từ Đại học Cần Thơ và The Mis 227 đến từ Trường đại học Luật Hà Nội.

Ban tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc Cuộc thi Phiên tòa giả định-VMoot cấp quốc gia năm 2026 (Ảnh: ULAW)

Vòng Chung kết được tổ chức dưới hình thức một phiên tranh tụng giả định, đặt hai đội vào không gian mô phỏng sát với thực tiễn giải quyết tranh chấp. Khép lại màn tranh tụng giàu tính chuyên môn, Hội đồng trọng tài quyết định giải Nhất thuộc về đội The Mis 227, và giải Nhì thuộc về đội D.N.D.

Giải Bài viết xuất sắc nhất được trao cho đội DATONE - Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; giải Người biện hộ xuất sắc nhất thuộc về thí sinh Trần Mỹ Dung của đội D.N.D.