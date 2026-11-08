Phiên tòa giả định lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

Sáng 8/11, Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy trong giới trẻ.

Các đại biểu tham dự phiên tòa giả định

Tham dự chương trình có Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Phục Đào, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Ông Huỳnh Văn Đậm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và hơn 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Phát biểu khai mạc, chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa đối với toàn xã hội, đặc biệt nguy hiểm khi xâm nhập vào môi trường học đường.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa ma túy; kiên quyết nói không với các hành vi sử dụng, tàng trữ, mua bán và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc chương trình

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền trực quan, giúp người trẻ hiểu rõ quy định pháp luật, nhận thức hậu quả của hành vi vi phạm và biết cách ứng xử đúng đắn trước những tình huống trong cuộc sống.

Tình huống được lựa chọn xây dựng phiên tòa giả định bắt đầu từ những lời khiêu khích, chế giễu giữa nhóm bạn và tâm lý muốn chứng tỏ bản thân của một người trẻ.

Theo nội dung vụ án giả định, khoảng 17 giờ ngày 1/9/2025, Nguyễn Văn Lâm (SN 2008) gặp Trần Thanh Bảo và Mai Tuấn Khang đang tụ tập tại một quán nước. Trước đó, Bảo và Khang nhiều lần chế giễu Lâm nhút nhát, không dám tham gia các cuộc vui cùng nhóm.

Muốn chứng tỏ bản thân, Lâm đã liên hệ một người không rõ lai lịch mua ma túy loại Methamphetamine với giá 1 triệu đồng từ khoản tiền cha mẹ cho đóng học phí.

Phiên tòa giả định xét xử vụ án liên quan đến ma túy trong thanh thiếu niên

Sau khi sử dụng một nửa, Lâm cất giữ phần còn lại. Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Lâm và Khang có mặt tại phòng trọ của Bảo để sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Kết thúc phiên tòa giả định, HĐXX tuyên phạt Trần Thanh Bảo 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Mai Tuấn Khang 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Văn Lâm, do phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” khi chưa thành niên, bị tuyên phạt 1 năm 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm.

Từ tình huống trên, phiên tòa giả định cảnh báo nguy cơ ma túy len lỏi vào đời sống giới trẻ từ sự tò mò, đua đòi, muốn khẳng định bản thân hoặc bị lôi kéo bởi những mối quan hệ thiếu lành mạnh.

Một lựa chọn sai lầm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tương lai của người trẻ, hạnh phúc gia đình và an ninh, trật tự xã hội.

Ban cố vấn đến từ các cơ quan tư pháp tỉnh cũng giải đáp những vướng mắc của đoàn viên, thanh niên về những tình huống pháp lý trong cuộc sống

Thông qua hình thức mô phỏng hoạt động xét xử, người tham dự được theo dõi diễn biến vụ án, quá trình làm rõ hành vi vi phạm và áp dụng quy định pháp luật.

Những kiến thức pháp luật vốn khô khan được chuyển tải thành câu chuyện cụ thể, gần gũi, giúp người trẻ dễ tiếp nhận, ghi nhớ và nhận diện ranh giới giữa hành vi đúng, sai.

Đáng chú ý, sự tham gia của đoàn viên Chi đoàn TAND tỉnh trong hoạt động phối hợp tổ chức phiên tòa giả định góp phần phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ ngành Tòa án trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ban Tổ chức chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh

Qua đó, đoàn viên gắn kiến thức chuyên môn với trách nhiệm phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật trong thanh thiếu niên.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh tặng hoa và chúc mừng Phiên tòa giả định được tổ chức thành công tốt đẹp

Từ câu chuyện được tái hiện, phiên tòa giả định gửi đến người trẻ bài học về bản lĩnh, trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật.

Biết làm chủ bản thân, dám từ chối những lời rủ rê sai trái và tránh xa ma túy chính là cách thiết thực để bảo vệ tương lai của mình, gia đình và cộng đồng. Hoạt động cũng góp phần chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.