Phiên tòa giả định giúp học sinh nhận diện thủ đoạn tội phạm ma túy

Phiên tòa giả định vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), vừa qua, Phân đoàn VKSND khu vực 3, TP Quảng Ninh phối hợp với TAND khu vực 3 và Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tham gia, theo dõi.

Tình huống được lựa chọn xây dựng phiên tòa xoay quanh vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, phản ánh thủ đoạn lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò và mong muốn kiếm tiền của thanh thiếu niên để dụ dỗ, lôi kéo các em tham gia hoạt động phạm pháp.

Qua việc tái hiện trình tự, thủ tục xét xử một vụ án hình sự, chương trình giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật bằng những tình huống cụ thể, hiểu thêm vai trò của các cơ quan tiến hành tố tụng. Tính chất nguy hiểm, hậu quả của hành vi phạm tội về ma túy và trách nhiệm pháp lý của người thực hiện cũng được làm rõ qua nội dung phiên tòa.

Đại diện VKSND khu vực 3, TP Quảng Ninh công bố cáo trạng tại phiên tòa giả định.

Một trong những nội dung được chú trọng là cảnh báo thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, lôi kéo thanh thiếu niên; che giấu chất ma túy trong các sản phẩm được quảng cáo dưới tên gọi tinh dầu, sản phẩm thư giãn. Từ đó, học sinh được hướng dẫn nhận diện nguy cơ, cảnh giác trước những lời mời chào sử dụng, vận chuyển, mua bán hoặc cất giữ các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Chương trình đồng thời giúp các em nhận thức đúng về trách nhiệm pháp lý của người chưa thành niên khi thực hiện hành vi phạm tội, tránh suy nghĩ chủ quan rằng người chưa đủ 18 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sau phần xét xử giả định, đại diện VKSND khu vực 3, TP Quảng Ninh giao lưu, giải đáp câu hỏi của học sinh về phòng, chống ma túy và những tình huống pháp lý thường gặp trong môi trường học đường.

Đại diện VKSND khu vực 3, TP Quảng Ninh giao lưu, giải đáp câu hỏi của học sinh.

Thông điệp được gửi tới các em là không thử, không nhận, không cầm giữ hộ sản phẩm lạ, không rõ nguồn gốc; không vì tò mò, lợi ích vật chất trước mắt hoặc sự rủ rê của bạn bè mà đánh đổi sức khỏe và tương lai. Khi phát hiện dấu hiệu dụ dỗ, lôi kéo liên quan đến ma túy, học sinh cần kiên quyết từ chối, kịp thời chia sẻ với gia đình, thầy cô và thông báo cho cơ quan chức năng.

Việc kết hợp phiên tòa giả định với trao đổi, giải đáp trực tiếp giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, phù hợp với lứa tuổi học đường. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ của học sinh, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và nhà trường trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, không có ma túy.