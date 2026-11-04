Phiên tòa giả định giúp học sinh nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy ở Đắk Lắk

Ngày 4/1, VKSND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chi đoàn VKSND khu vực 5 đã phối hợp với Chi đoàn TAND khu vực 5, Đoàn xã Dray Bhăng và Chi đoàn Trường THPT Y Jút tổ chức phiên tòa giả định xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 255 BLHS.

Phiên tòa giả định xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh.

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Đặng Văn Hào – Viện trưởng VKSND khu vực 5 cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị phối hợp, quý thầy cô giáo cùng đông đảo học sinh nhà trường.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các em học sinh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tái hiện phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Với sự tham gia của các công chức ngành Kiểm sát và ngành Tòa án trong vai trò những người tiến hành tố tụng, phiên tòa được mô phỏng theo trình tự, thủ tục xét xử một vụ án hình sự, từ phần khai mạc phiên tòa, xét hỏi, tranh luận, trình bày luận tội của đại diện Viện kiểm sát đến phần nghị án và tuyên án của Hội đồng xét xử.

Thông qua việc tái hiện vụ án, các em học sinh có điều kiện tiếp cận trực quan với hoạt động xét xử, hiểu rõ hơn vai trò của VKSND trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời, nhận diện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và những hậu quả pháp lý mà người thực hiện hành vi phải gánh chịu.

Lãnh đạo các đơn vị phối hợp đã tổ chức trao tặng những phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Y Jút.

Qua diễn biến phiên tòa, các tình huống được đặt ra giúp học sinh nhận thức rõ những nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hành vi liên quan đến ma túy. Từ đó, các em hiểu rằng sự tò mò, thiếu cảnh giác hoặc tâm lý cả nể trước lời rủ rê của bạn bè có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tương lai và thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự.

Sau phiên tòa giả định, đại diện VKSND khu vực 5 đã tuyên truyền, phân tích thêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người, gia đình và xã hội. Mặt khác, nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc chủ động phòng tránh, kiên quyết nói không với ma túy, không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy và tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân cùng tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị phối hợp đã tổ chức trao tặng những phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Y Jút.

Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với thế hệ trẻ. Từ đó, góp phần động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Toàn cảnh phiên tòa giả định.

Thông qua chương trình, Chi đoàn VKSND khu vực 5 tiếp tục phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên ngành Kiểm sát trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ phòng ngừa vi phạm, tội phạm tại cơ sở.

Sự phối hợp giữa Chi đoàn VKSND khu vực 5, Chi đoàn TAND khu vực 5, Đoàn xã Dray Bhăng và Chi đoàn Trường THPT Y Jút đã tạo nên hoạt động tuyên truyền thiết thực, sinh động, phù hợp với đối tượng học sinh. Đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, tổ chức Đoàn và nhà trường trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh./.