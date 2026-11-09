Phiên tòa giả định cảnh tỉnh hiểm họa ma túy học đường

Hơn 1.600 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham dự phiên tòa giả định

Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên và học sinh được theo dõi phiên tòa giả định với chủ đề “Ranh giới trắng và lời cảnh tỉnh nơi giảng đường” do các thành viên Câu lạc bộ Luật gia trẻ TP.HCM trực tiếp thực hiện.

Bằng hình thức sân khấu hóa tình huống xét xử, chương trình giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật, nhận diện các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Phiên tòa giả định giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật

Đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo và những nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường học đường, hiểu rõ hậu quả pháp lý cũng như những hệ lụy nghiêm trọng đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Thông qua hoạt động, Đoàn phường Phú An mong muốn nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng phòng tránh tệ nạn ma túy cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy.