Trường THCS Kim Đồng (TPHCM) tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ bạo lực học đường. Ảnh: NH

Một khoản bồi thường 60 triệu đồng cho hành vi đánh bạn gây thương tích khiến nhiều học sinh bất ngờ.

Có lẽ trước đó, không ít em chưa từng nghĩ rằng một phút nóng giận, một lần không kiềm chế được bản thân có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần của người bị hại mà còn kéo theo trách nhiệm pháp lý và gánh nặng tài chính cho gia đình người gây ra thiệt hại.

Đưa pháp luật đến gần học sinh bằng những tình huống thực tế

Đó cũng là thông điệp mà phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực học đường, được tổ chức hồi tháng 10/2026 tại Trường THCS Kim Đồng (phường An Đông, TPHCM), muốn truyền tải đến học sinh.

Thay vì nghe những bài giảng dài với hàng loạt quy định pháp luật, học sinh được trực tiếp theo dõi một phiên tòa đầy đủ diễn biến, từ hành vi vi phạm, quá trình xét xử đến phân tích về trách nhiệm pháp lý và mức bồi thường thiệt hại.

Qua từng tình tiết, học sinh có cơ hội nhận diện hậu quả của hành vi bạo lực, hiểu rằng một hành động bộc phát có thể để lại những tổn thương kéo dài và khiến chính người thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phiên toà giả định phòng chống bạo lực học đường tại Trường THCS Kim Đồng, TPHCM. Ảnh: NH

Cũng với hình thức tuyên truyền trực quan này, gần 2.000 học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (TPHCM) được tiếp cận quy định pháp luật qua phiên tòa giả định về vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tình huống được đưa ra là việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, dẫn đến tai nạn chết người. Vụ việc đặt ra vấn đề trách nhiệm không chỉ với người trực tiếp điều khiển phương tiện mà cả người giao xe. Từ đó, học sinh hiểu rằng sự chủ quan, dễ dãi trong một quyết định tưởng chừng đơn giản cũng có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, kéo theo những trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Hai phiên tòa với hai chủ đề khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: giúp học sinh hiểu rằng pháp luật không phải là những quy định xa vời, chỉ xuất hiện trong sách vở hay tại các cơ quan xét xử, mà hiện diện trong từng hành vi, lựa chọn và cách ứng xử hằng ngày.

Ông Bùi Thiện Đạo, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, cho biết nhà trường đã tổ chức một số phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh, tập trung vào các vấn đề như an toàn giao thông và bạo lực học đường.

Theo ông Đạo, đây là hoạt động học tập hữu ích bởi học sinh được chứng kiến một phiên tòa với những tình huống chân thực, gần gũi với đời sống. Qua đó, các em hiểu rõ hơn những quy định pháp luật đang được áp dụng, thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua lý thuyết.

Tại Trường THCS Kim Đồng, trước khi tổ chức phiên tòa giả định, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống bạo lực học đường.

Trong đó có việc cho học sinh biểu diễn hoạt cảnh về những tình huống có thể dẫn đến bạo lực; lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng ứng xử trong các tiết học chính khóa, ngoại khóa; đồng thời tuyên truyền, khuyến khích học sinh chủ động tìm đến phòng tư vấn tâm lý học đường hoặc thầy cô giáo khi gặp vấn đề, mâu thuẫn cần được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng, cho biết việc tổ chức phiên tòa giả định lần này nhằm đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Qua đó, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật một cách trực quan, sinh động, dễ hiểu; nhận diện hành vi vi phạm và hệ lụy pháp lý liên quan đến bạo lực học đường, từ đó hình thành cách ứng xử phù hợp.

Phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền cho học sinh về tuân thủ luật giao thông tại Trường THPT Võ Văn Kiệt, TPHCM. Ảnh: T.Hiệp

Từ nhận thức pháp luật đến hình thành hành vi có trách nhiệm

Đánh giá về ý nghĩa của mô hình này, luật sư Nguyễn Văn Đức, thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng việc tổ chức các phiên tòa giả định trong trường học với những chủ đề gần gũi, thiết thực như vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, bạo lực học đường... có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh.

Theo luật sư Đức, thông qua các tình huống cụ thể, học sinh có thể hiểu rõ hơn quy định pháp luật, nhận diện hành vi nào có thể bị xử lý hình sự, hành vi nào cần được nhắc nhở, giáo dục và định hướng điều chỉnh. Đây là cách tiếp cận phù hợp, giúp những quy định vốn được xem là khô khan trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp nhận hơn với lứa tuổi học đường.

Các phiên tòa giả định nên được đặt trong tổng thể các hoạt động giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức và kỹ năng sống của nhà trường. Việc tổ chức không nên dừng lại ở một hoạt động tuyên truyền đơn lẻ, mà cần kết nối với các tiết học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, công tác tư vấn tâm lý, cùng sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục, định hướng hành vi cho học sinh.

Luật sư Nguyễn Văn Đức

Không dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, các phiên tòa giả định còn góp phần trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện rủi ro, tự bảo vệ bản thân và ứng xử có trách nhiệm với cộng đồng.

Khi hiểu hậu quả pháp lý của một hành vi, các em sẽ có thêm cơ sở để cân nhắc trước mỗi quyết định, biết tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả thực chất, việc tổ chức cần được triển khai có định hướng, phù hợp với đặc điểm tâm lý và khả năng nhận thức của từng lứa tuổi.

Chủ đề, tình huống và cách thức thể hiện phải được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm chính xác về pháp luật, có tính giáo dục và phù hợp với môi trường học đường. Đặc biệt, nội dung phiên tòa cần tránh tạo tâm lý nặng nề, gây hoang mang cho học sinh, mà phải hướng các em đến việc nhận diện sai phạm, hiểu hậu quả và biết cách phòng tránh.