Phiên thứ nhất Đại hội X: Suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031

Chư tôn đức chứng minh, tham dự Phiên thứ nhất Đại hội

Chứng minh, tham dự Phiên thứ nhất Đại hội X GHPGVN có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; chư vị Phó Pháp chủ, Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương, 2 Văn phòng Trung ương GHPGVN; 34 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lãnh đạo các cơ quan tham dự

Ban Tổ chức Đại hội vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc - Tôn giáo TP.HCM.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc Phiên thứ nhất

Phát biểu khai mạc Phiên thứ nhất, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết Đại hội lần này được tổ chức sớm hơn 1 năm so với nhiệm kỳ IX nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội cho phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đó là yêu cầu thực tiễn, cũng là trách nhiệm của Giáo hội trong việc đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp vốn là truyền thống quý báu của Phật giáo Việt Nam, Đại hội sẽ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và thành công tốt đẹp, xứng đáng với niềm tin của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong nước và ở nước ngoài", Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng đề nghị đại biểu nghiên cứu kỹ các văn kiện, phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến thẳng thắn và xây dựng; thực hiện đúng Hiến chương, nội quy làm việc của Đại hội và quy định của pháp luật; khi biểu quyết, đặt lợi ích của Đạo pháp và Giáo hội lên trên hết với tinh thần lục hòa, dân chủ, công tâm và trách nhiệm.

Chư tôn đức tham dự Phiên thứ nhất Đại hội

Tại Phiên thứ nhất, Đại hội thông qua tư cách đại biểu; nội quy Đại hội; chương trình làm việc Phiên thứ nhất và phiên trọng thể Đại hội X GHPGVN; Ban Tổ chức Đại hội trình danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm soát Đại hội.

Đại biểu xem báo cáo hoạt động Phật sự của GHPGVN giai đoạn 2022-2026 qua video clip. Theo đó, hiện nay, Giáo hội có gần 65.000 Tăng Ni, khoảng gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hàng năm có khoảng trên 50.000 Tăng Ni tham gia An cư kết hạ. Trong khóa IX, hoạt động Phật sự của 13 Ban, Viện Trung ương, 34 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Tăng Ni, Phật tử đạt nhiều thành tựu, đóng góp vào thành tựu chung của GHPGVN.

Khóa IX, giai đoạn 2022-2026, toàn GHPGVN đã thực hiện chương trình an sinh, xã hội, từ thiện nhân đạo với tổng trị giá trên 7.500 tỷ đồng.

Quang cảnh Phiên thứ nhất Đại hội X GHPGVN

Nhiệm kỳ mới, GHPGVN tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc; kiên định lý tưởng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; lấy phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” làm định hướng xuyên suốt trong tổ chức và hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2026-2031).

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình 12 chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của GHPGVN, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tọa Thích Đức Thiện trình chương trình hoạt động của GHPGVN khóa X GHPGVN

Theo đó, Giáo hội tiếp tục củng cố tổ chức Giáo hội, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động Phật sự; Đẩy mạnh đổi mới quản trị và chuyển đổi số, xây dựng nền tảng quản lý Giáo hội hiện đại; Phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử; đưa giá trị Phật giáo vào đời sống xã hội hiện đại; Nâng cao chất lượng giáo dục Phật giáo, xây dựng đội ngũ Tăng Ni có đạo hạnh, trí tuệ và năng lực phụng sự; Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Phật giáo, chủ động hội nhập quốc tế; Phát triển nghiên cứu Phật học, nâng cao chất lượng học thuật và khẳng định bản sắc tư tưởng Phật giáo Việt Nam; Tăng cường pháp chế, kiểm tra, giám sát; chấn hưng đạo phong, củng cố Tăng đoàn Giáo hội; lấy giới luật, đạo hạnh làm nền tảng; giữ gìn sự đoàn kết, hòa hợp, xây dựng Giáo hội trang nghiêm, vững mạnh; Đẩy mạnh hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; phát huy tinh thần nhập thế, phụng sự nhân sinh của đạo Phật; chung tay mạnh mẽ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Phát huy vai trò của doanh nhân Phật tử, phát triển nguồn lực và nâng cao năng lực tự chủ tài chính của Giáo hội; Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện hạ tầng trụ sở Giáo hội và các Ban Trị sự phục vụ hoạt động Phật sự của Giáo hội.

Chư tôn đức đại biểu tham dự

Tại Đại hội, thay mặt Ban Nhân sự Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện đọc tờ trình danh sách dự kiến suy tôn bổ sung 23 vị Hòa thượng (đã được chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh thông qua vào phiên Đại nghị, tại Việt Nam Quốc Tự) giới thiệu tham gia vào Hội đồng Chứng minh; trình danh sách 235 Tăng Ni, Cư sĩ là ủy viên chính thức và 40 vị ủy viên dự khuyết dự kiến giới thiệu suy cử tham gia vào Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thông qua nhân sự hai Hội đồng

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng ban Nhân sự Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu tham dự Đại hội thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị giáo phẩm Hòa thượng tham gia vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Đại hội thống nhất suy cử Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên đầu tiên, suy cử các chức danh lãnh đạo và Ban Thường trực hai Hội đồng.

Sáng mai, 7-11, phiên trọng thể Đại hội X GHPGVN diễn ra ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Hình ảnh Phiên thứ nhất Đại hội X GHPGVN, vào chiều nay, 6-11:

Phiên thứ nhất Đại hội X GHPGVN