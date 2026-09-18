Phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ V, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dự và chỉ đạo Đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Điện - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 450 đại biểu đại diện cho trên 55.400 tăng ni, phật tử trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ nhập Từ bi quán để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sỹ; Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các thời kì.

Tại phiên thứ Nhất, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội; thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, rà soát chương trình, nội dung hoạt động và công tác chuẩn bị, bảo đảm phiên chính thức Đại hội diễn ra trang trọng, đúng quy định.

Hòa thượng Thích Thanh Điện - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Điện - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức nhằm tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ qua; thống nhất phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới; đồng thời kiện toàn tổ chức, nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đáp ứng yêu cầu hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ qua, Phật giáo tỉnh Lào Cai đã bám sát Hiến chương Giáo hội, Nghị quyết Đại hội các cấp, cùng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước để triển khai hiệu quả Phật sự. Các nhiệm vụ như: Tăng sự, giáo dục phật giáo, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, văn hóa, nghi lễ, thông tin - truyền thông hoàn thành theo mục tiêu đã đề ra. Công tác từ thiện xã hội tiếp tục là điểm sáng với nhiều hoạt động an sinh thiết thực, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào bị thiên tai, góp phần lan tỏa những giá trị từ bi, nhân ái, hiếu nghĩa của Phật giáo trong đời sống cộng đồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã tiến hành các bước theo chương trình, gồm suy cử nhân sự tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua danh sách nhân sự dự kiến và thực hiện các nội dung liên quan theo quy định của Giáo hội.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao Bằng tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, tặng quà lưu niệm tri ân sự đóng góp của chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ qua.

Theo chương trình, Phiên thứ hai Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào sáng mai (19/9). Đại hội sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung trọng tâm, trong đó có báo cáo tổng kết công tác Phật sự, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới; ra mắt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thông qua Nghị quyết Đại hội.