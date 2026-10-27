Phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo, đại diện các ban, sở, ngành của tỉnh cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên các chi hội, Liên chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh.

Tại phiên thứ Nhất, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm 5 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đại hội thông qua chương trình làm việc, quy chế, nội quy và phổ biến hướng dẫn sinh hoạt đối với đại biểu, chuẩn bị các điều kiện pháp lý và tổ chức tốt nhất cho phiên khai mạc chính thức.

Tại phiên thứ nhất, đại biểu dành phần lớn thời lượng đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII; Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh qua các thời kỳ tham dự đại hội.

Đánh giá lại chặng đường 5 năm qua, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nêu rõ bối cảnh đặc thù khi cấp có thẩm quyền sắp xếp, hợp nhất Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái và Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai theo Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 9/7/2025 của UBND tỉnh, trên cơ sở Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội.

Vượt qua xáo trộn ban đầu về bộ máy, Ban Chấp hành tập trung củng cố các chi hội trực thuộc theo hướng tinh gọn. Trong nhiệm kỳ, toàn hội kết nạp thêm 59 hội viên mới. Hội Nhà báo tỉnh hiện có 355 hội viên sinh hoạt tại 1 Liên Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai; 3 Chi hội Nhà báo (Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, Văn phòng Hội, Chi hội nhà báo thường trú); 1 Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi và 1 Câu lạc bộ nhà báo nữ.

Đồng chí Lê Trường Giang - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong công tác chuyên môn, Ban Chấp hành hội duy trì nền nếp việc tổ chức Giải báo chí tỉnh, Hội báo xuân hằng năm và động viên hội viên tham gia các giải báo chí do bộ, ban, ngành Trung ương phát động. Đáng chú ý, hội chủ động phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Cuộc thi báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai Giải báo chí về đề tài "Dân vận khéo", mở rộng không gian rèn luyện ngòi bút cho phóng viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành khóa I.

Các chuyên đề giáo dục chính trị, quán triệt 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Luật Báo chí 2025 và Quy tắc sử dụng Mạng xã hội được triển khai nghiêm túc.

Dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, hội tổ chức Giải thể thao và Hội thi "Tiếng hát Người làm báo", tạo sự gắn kết chặt chẽ trong toàn cấp hội.

Các đại biểu tham luận tại phiên thứ nhất.

Nhìn thẳng vào sự thật, đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn, hạn chế. Cụ thể là, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội có mặt còn chậm, chưa thực sự hấp dẫn đông đảo hội viên. Công tác kiểm tra, giám sát sinh hoạt định kỳ tại các chi hội trực thuộc chưa được quan tâm đúng mức.

Chất lượng tác phẩm dự thi các Giải báo chí cấp quốc gia chưa đồng đều; công tác phối hợp khai thác nguồn lực với cơ quan, đơn vị ngoài khối có thời điểm thiếu chặt chẽ. Nguyên nhân cốt lõi được chỉ ra là do áp lực từ bối cảnh chuyển đổi số, sự trỗi dậy của truyền thông mới, trong khi nguồn kinh phí hoạt động eo hẹp và ủy viên Ban Chấp hành hầu hết đều kiêm nhiệm với khối lượng công việc chuyên môn lớn tại cơ quan báo chí.

Từ thực tiễn đó, đại hội thống nhất cao với phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031, mang chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nhân văn, bứt phá trong kỷ nguyên số". Mục tiêu xuyên suốt là tăng cường ứng dụng công nghệ, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, hội viên nhằm xây dựng đội ngũ làm chủ công nghệ.

Ban Chấp hành khóa mới được giao nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành eđộng sát thực tế; tăng cường bám sát cơ sở, đổi mới phương thức làm việc và kịp thời nắm bắt tâm tư của người làm báo. Hoạt động hội lấy chi hội làm nền tảng, chú trọng kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh khuyết điểm, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực cống hiến.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 11 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí.

Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, Ban Chấp hành khóa I tổ chức Hội nghị lần thứ nhất tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I.

Theo chương trình đã được thông qua, Phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai lần thứ I sẽ diễn ra vào lúc 8h00 sáng 28/10.