Toàn cảnh phiên thứ Nhất, Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất

Tại phiên thứ Nhất, Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua quy chế, chương trình đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đại hội cũng đã dành phần lớn thời gian thảo luận để đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh giai đoạn 2025 - 2026, báo cáo Tổng kết công tác giai đoạn 2025 - 2026, phương hướng nhiệm vụ công tác Hội Luật gia nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu dự Đại hội.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Lào Cai giai đoạn 2025 – 2026 nêu rõ: Sau hợp nhất Hội Luật gia tỉnh Lào Cai, Ban Chấp hành Hội gồm 51 Luật gia, Ban Thường vụ gồm 14 Luật gia, có 1 Chủ tịch chuyên trách và 4 Phó Chủ tịch, trong đó có 1 phó Chủ tịch chuyên trách.

Mặc dù có nhiều khó khăn thách thức nhưng Hội vẫn tổ chức tốt và toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Sắp xếp lại tổ chức các chi hội, đưa các hội viên sinh hoạt ở cấp huyện về sinh hoạt tại Chi hội Luật gia cấp tỉnh, đồng thời kiện toàn 3 Trung tâm Tư vấn pháp luật.

Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ và bất thường theo quy định, đảm bảo chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết và thi đua, khen thưởng trong hoạt động hội. Các Ủy viên Ban chấp hành đều là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn cao, với 100% có trình độ Đại học Luật, có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên.

Hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự án Luật theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Trung ương hội Luật gia Việt Nam. Thực hiện tốt vai trò tham mưu, giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được quan tâm và đi vào nền nếp, góp phần hiệu quả vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu thảo luận, các đại biểu tập trung làm rõ kết quả nổi bật trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật và bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật cho Nhân dân; vai trò ý nghĩa của công tác phổ biến và tư vấn pháp luật lưu động miễn phí cho các đối tượng, thiết thực đưa Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị vào cuộc sống; đồng thời, làm rõ khuyết điểm, hạn chế đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa I.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 34 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra khóa mới.

Ban Chấp hành khóa I cũng đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo Hội.

Phiên thứ hai, khai mạc Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lào Cai lần thứ I sẽ diễn ra vào từ 8h00 sáng 29/10/2026.