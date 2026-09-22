Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại phiên thứ nhất, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc và dự thảo Điều lệ Hội. Đại hội cũng nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện trình đại hội.

Quang cảnh phiên thứ nhất đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh duy trì hoạt động nền nếp, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; xây dựng chương trình công tác hằng năm bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Chấp hành đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành các văn bản, tạo cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của liên hiệp hội và các hội thành viên; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Kết quả, 18/18 chỉ tiêu đều hoàn thành, trong đó có 4 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu tập trung tham luận về một số nội dung: phát huy vai trò của Hội Đông y trong bảo tồn tri thức bản địa và phát triển nguồn dược liệu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; vai trò của Hội Đông y trong bảo tồn và phát triển cây thuốc nam tại địa phương, xây dựng vườn thuốc nam chuyển đổi số tại trạm y tế; nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên, người hành nghề y học cổ truyền đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại biểu tham luận tại phiên thứ nhất đại hội.

Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tại phiên thứ nhất, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 45 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành khóa I đã tổ chức phiên họp thứ nhất để triển khai các nội dung theo chương trình đại hội.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Theo phương án nhân sự, Ban Thường vụ Hội gồm 9 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí; Thường trực Hội gồm chủ tịch và 3 phó chủ tịch. Kết quả bầu các chức danh lãnh đạo Hội sẽ được công bố tại phiên thứ hai của đại hội.

Phiên thứ hai đại hội sẽ diễn ra vào sáng 23/9.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai sẽ tiếp tục cập nhật, thông tin về các nội dung của đại hội.