Phiên "mở hàng" mua USD giao ngay vắng bên bán, nhóm ngân hàng nào có lợi thế?

Tại bản tin mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) cho biết, trong ngày đầu tiên triển khai chương trình mua USD, không có ngân hàng nào đăng ký bán USD cho Ngân hàng Nhà nước.

“Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đảo chiều, tăng khoảng 150 điểm sau thông báo và hiện đang giao dịch cao hơn mức tỷ giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước”, nhóm phân tích của HSC nêu rõ.

Theo các nguồn tin của HSC, trạng thái ngoại tệ tổng thể của hệ thống ngân hàng hiện tương đối căng thẳng. Trong bối cảnh này, các ngân hàng có trạng thái USD bán khống có động lực mua USD trên thị trường liên ngân hàng, qua đó, cạnh tranh trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước đối với nguồn cung ngoại tệ hiện có.

Theo HSC, khả năng mua USD của Ngân hàng Nhà nước sẽ phụ thuộc phần lớn vào quy mô dòng vốn ngoại tệ chảy vào trong thời gian tới, qua đó cải thiện trạng thái ngoại tệ tổng thể của hệ thống ngân hàng và gia tăng nguồn cung USD.

Nếu không, các ngân hàng này có thể đối mặt với rủi ro phải mua USD từ Ngân hàng Nhà nước ở mức tỷ giá cao hơn trong tương lai để tất toán trạng thái bán khống.

Nhu cầu này có thể khiến tỷ giá liên ngân hàng duy trì trên mức tỷ giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước, qua đó, hạn chế khả năng tích lũy dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương.

Do các dòng vốn này khó quan sát trực tiếp và theo thời gian thực, HSC cho rằng, tỷ giá liên ngân hàng là chỉ báo thực tiễn hơn về tình trạng thanh khoản ngoại tệ thực tế.

“Việc tỷ giá giảm về gần hoặc thấp hơn mức tỷ giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước sẽ báo hiệu điều kiện nguồn cung USD đang cải thiện, qua đó có thể tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tích lũy dự trữ ngoại hối”, HSC nêu rõ.

Nguồn: VDSC.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước ra thông báo sẽ mua USD giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần từ ngày 11/11/2026, ở mức 25.500 VND/USD (chỉ thấp hơn tỷ giá liên ngân hàng khoảng 47 đồng) từ các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ dương. Quy mô của lần mua này chưa được xác định.

Số liệu của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng cho thấy, tính đến cuối quý III/2026, 11 ngân hàng niêm yết có trạng thái USD nội bảng dương với tổng giá trị 39.605 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,55 tỷ USD quy đổi theo giá 25.500 VND/USD, với mức độ tập trung rất cao: riêng VietinBank chiếm 49%; VietinBank và Vietcombank cộng lại chiếm 68% tổng trạng thái của nhóm ngân hàng có trạng thái ngoại tệ dương.

VDSC cho rằng, khi giá thị trường giảm về 25.500 VND/USD hoặc thấp hơn, các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ dương sẽ bán cho Ngân hàng Nhà nước, thay vì bán ra thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước chặn đà giảm của USD quanh mốc này.

Do mức giá được đặt sát giá thị trường, trong khi dòng ngoại tệ vào hệ thống đang khá tốt nhờ giải ngân FDI và cán cân thương mại xuất siêu trở lại trong tháng 9 (1,27 tỷ USD) và tháng 10 (7,31 tỷ USD), nhóm phân tích của VDSC đánh giá nghiệp vụ mua USD giao ngay lần này có khả năng đạt hiệu quả cao./.