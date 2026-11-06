Phiên livestream đầu tiên cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính thu hút gần 7.400 lượt xem

Tối 5-11, số phát sóng đầu tiên Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa qua livestream trên Facebook do UBND tỉnh tổ chức đã diễn ra. Cuộc thi được livestream đồng thời trên các Facebook: Fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa (https://www.facebook.com/BaoKhanhHoa1947); Fanpage CCHC tỉnh Khánh Hòa (https://www.facebook.com/cchckh); Fanpage Tỉnh đoàn Khánh Hòa (http://facebook.com/tinhdoankhanhhoa).

Niềm vui của sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa khi nghe công bố đáp án.

Số phát sóng đầu tiên đã thu hút gần 7.400 lượt xem, gần 2.900 lượt tương tác và hơn 1.900 lượt bình luận. Đáng chú ý, lượng người tiếp cận trong số phát sóng đầu tiên đã vượt 50% so với tổng lượt xem trong 4 số phát sóng của cuộc thi năm 2023.

Những phút tập trung chọn đáp án.

Để tham gia cuộc thi, trong vòng 1 giờ, người dự thi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để theo dõi chương trình livestream và trả lời câu hỏi do người dẫn chương trình đưa ra.

Mỗi số phát sóng có 10 câu hỏi trắc nghiệm cùng các phương án trả lời. Người dự thi lựa chọn 1 phương án bằng cách bình luận trực tiếp trên Fanpage theo cú pháp: Số thứ tự câu hỏi - phương án trả lời (ví dụ: 1 A, 2 B,...). Hết thời gian, người dẫn chương trình sẽ công bố phương án đúng và các thông tin giải đáp.

Người thắng cuộc của mỗi câu hỏi là người có câu trả lời đúng và nhanh nhất trên Fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa và được nhận giải thưởng trị giá 200.000 đồng. Mỗi cá nhân được nhận thưởng tối đa 400.000 đồng/số phát sóng.

Đoàn viên, thanh niên phường Nha Trang cùng theo dõi cuộc thi được phát trực tiếp.

Kết thúc số phát sóng đầu tiên, đã có 10 người dự thi thắng cuộc. Tên tài khoản của 10 người thắng cuộc ở từng câu như sau: Câu 1: Nguyễn Văn Toản; câu 2: Nguyễn Lê Mai Phương; câu 3: Nguyễn Lê Văn; câu 4: Thanh Ngan; câu 5: Tai Lai; câu 6: Quế Trân; câu 7: Trần T. Nguyễn Hà; câu 8: Sử Thị Mỹ Dệt; câu 9: Trần T. Nguyễn Hà; câu 10: Linh Ph Mai. Danh sách người thắng cuộc được công bố tại số phát sóng kế tiếp và trên 3 Fanpage nêu trên.

Đây là cuộc thi trong khuôn khổ Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 7 - năm 2026”, gồm 4 số phát sóng. 3 lượt phát sóng tiếp theo sẽ diễn ra vào các tối: 6-11, 12-11 và 13-11; khung giờ từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30.