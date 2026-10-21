Phiên Livestream đặc biệt: 1.500 phần quà miễn phí dành cho khán giả
Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vừa qua, Tạp chí điện tử Tiếp thị và Gia đình tổ chức livestream đặc biệt với thông điệp “Chọn cho mình – Chăm cho nhà”, mang đến những chia sẻ thiết thực về tiêu dùng thông minh cùng cơ hội nhận 1.500 phần quà miễn phí dành cho khán giả theo dõi chương trình và khách hàng đáp ứng điều kiện tham gia.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/livestream-dac-biet-nhan-ngay-phu-nu-viet-nam-1500-phan-qua-mien-phi-danh-cho-khan-gia-d36946.html