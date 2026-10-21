Phiên Livestream đặc biệt: 1.500 phần quà miễn phí dành cho khán giả

Việc nhóm CII nâng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn PC1 lên 14,21% diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp có sự thay đổi ở vị trí Chủ tịch HĐQT, khi bà Trịnh Khánh Linh, con gái ông Trịnh Văn Tuấn, đảm nhiệm chức vụ này. Tương quan giữa nhóm cổ đông mới nổi và các cổ đông liên quan đến gia đình ông Tuấn đặt ra câu hỏi về sự dịch chuyển ảnh hưởng trong cơ cấu quản trị PC1.