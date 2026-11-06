Quang cảnh Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam cho biết, Đại hội lần này được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ IX, nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội cho phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đó là yêu cầu của thực tiễn, cũng là trách nhiệm của Giáo hội trong việc đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Đại hội được khai mạc đúng vào ngày kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026). Đây là sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của Giáo hội trải qua 45 năm, tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam phát biểu khai mạc

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, phương châm của Đại hội là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Kỷ cương phải bắt đầu ngay từ cách làm việc trong Đại hội: đúng giờ, đúng nội dung, đúng thủ tục. Đổi mới phải thể hiện ở chất lượng thảo luận và tầm nhìn của văn kiện. Hiệu lực và hiệu quả sẽ được đo bằng kết quả của Đại hội hôm nay và bằng những việc làm cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

“Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp vốn là truyền thống quý báu của Phật giáo Việt Nam, Đại hội sẽ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và thành công tốt đẹp, xứng đáng với niềm tin của Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tin tưởng.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình 12 chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của GHPG Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031

Trong phiên làm việc, Đại hội đã thông qua Nội quy và chương trình làm việc; cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm soát Đại hội; nghe báo cáo tổng kết công tác Phật sự giai đoạn 2022 - 2026 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X.

Đại hội cũng thực hiện công tác nhân sự. Các đại biểu đã thông qua danh sách suy tôn bổ sung 23 vị Hòa Thượng tham gia Hội đồng Chứng Minh; danh sách suy cử 235 tăng ni, cư sĩ, phật tử làm ủy viên chính thức Hội đồng trị sự và 40 tăng ni, cư sĩ, phật tử làm Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự.

Chư vị giáo phẩm tại Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Hội đồng chứng minh gồm các vị tôn đức Hòa thượng tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; có ít nhất 70 tuổi đời và 50 tuổi đạo; đã từng tham gia Hội đồng Trị sự, hoặc Ban Trị sự các cấp, hoặc là thành phần Tam sư tại các Giới đàn; có nhiều công lao đóng góp cho đạo pháp và dân tộc. Việc tham gia Hội đồng chứng minh cần được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đương nhiệm giới thiệu và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc suy tôn.

Hội đồng chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về đạo pháp và giới luật. Hội đồng Chứng minh suy cử Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, Ban Giám luật, và các Ban chuyên môn của Hội đồng chứng minh để thực thi các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng chứng minh giữa hai kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc; giám sát và chứng minh các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội.

Quang cảnh Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Hội đồng trị sự là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mọi mặt hoạt động giữa 2 nhiệm kỳ. Thành viên Hội đồng trị sự gồm chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, tăng Ni và cư sĩ, tín đồ Phật tử tiêu biểu có nhiều công đức, thành tích đóng góp cho đạo pháp và dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng trị sự là người thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mặt pháp lý trong các mối quan hệ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Đây cũng là cơ quan duy nhất giữ quyền phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có trách nhiệm về nội dung phát ngôn của các cơ quan, cá nhân trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.