Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TPHCM

Sáng nay (13/10), Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên làm việc thứ nhất. Dự đại hội có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM...

Các đại biểu tham dự Đại hội

Hội Nhà báo TPHCM sau hợp nhất có 1.692 hội viên, với 25 Ủy viên Ban Chấp hành, 11 Ủy viên Ban Thường vụ Hội. Đại hội đã triệu tập 176 đại biểu chính thức. Đây là đại hội đầu tiên của Hội Nhà báo TPHCM sau khi hợp nhất, kiện toàn tổ chức. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để bắt đầu cho phiên thứ nhất làm việc, đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 thành viên; bầu Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 2 thành viên; thông qua quy chế làm việc và nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong cho biết, nhiệm kỳ 2020-2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động, đội ngũ người làm báo Thành phố đã vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thách thức của chuyển đổi số, áp lực cạnh tranh thông tin trên không gian mạng và yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Trong bối cảnh đó, Hội Nhà báo TPHCM cùng các cấp hội đã đổi mới hoạt động, tổ chức nhiều chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, chăm lo đời sống hội viên; nâng cao uy tín Giải Báo chí Thành phố, phát huy hiệu quả các giải thưởng, diễn đàn nghề nghiệp và tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện. Những hoạt động này góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Thành phố bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn.

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM khẳng định, đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì là đại hội đầu tiên của Hội Nhà báo TPHCM sau khi hợp nhất ba Hội Nhà báo: TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động Hội trong bối cảnh truyền thông số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin.

Với phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Hội Nhà báo TPHCM ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, trong sáng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ; góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới. “Đây là một cột mốc mang tính lịch sử, mở ra tầm vóc mới và thời cơ lớn cho sự phát triển của hoạt động báo chí và phong trào Hội Nhà báo Thành phố", nhà báo Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong phát biểu

Ông Nguyễn Tấn Phong đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu phát triển của báo chí Thành phố và tổ chức hội trong giai đoạn mới.

Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội thông qua Báo cáo chính trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gồm: củng cố tổ chức Hội, tăng cường đoàn kết hội viên; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới. Tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Đại hội tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2026; thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đã xem xét phương án nhân sự, tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 13 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa I bầu Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hội và Trưởng Ban Kiểm tra. Đại hội ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, gồm 33 đại biểu chính thức và 1 đại biểu đương nhiên.

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TPHCM sẽ diễn ra vào sáng 14/10.